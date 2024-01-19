إعلامية تستدرج مبابي للبوح بمستقبله (فيديو)

ألمح الفرنسي كيليان مبابي مهاجم نادي باريس سان جيرمان لكرة القدم، في رسالة "مبطنة" بتجديد عقده مع الفريق الباريسي، رغم اهتمام ريال مدريد بالحصول على خدماته.

وأجرت قناة "فرانس 2"، مقابلة مع مبابي تحدث فيها عن فوزه بكأس العالم 2018، والخسارة في نهائي مونديال "قطر 2022"، وحلم المشاركة في أولمبياد باريس 2024، وراتبه الضخم وكذلك مواقفه ودوره الاجتماعي في فرنسا.

ولم يتطرق كيليان للحديث عن مستقبله، لكن مقدمة البرنامج لم تفوت الفرصة، وحاولت استدراج النجم الباريسي بسؤال ذكي، حيث قالت الإعلامية الفرنسية: "إذا سنحت لي الفرصة لإجراء حوار معك مجددا بعد عام.. أين ستكون في باريس أم مدريد أم مانشستر؟".

ليرد مبابي، قائلا: "هنا في هذا المكتب، يمكننا إجراء الحوار، هذا أمر مؤكد".

🔴 “Ça ne m’a pas fait grand-chose de gagner la Coupe du monde.”@kmbappe confie à @EliseLucet qu’il était trop jeune pour apprécier le titre de 2018.



📺 “Mbappé : l’autre but de sa vie“ c'est à 20h40 dans #EnvoyéSpécial sur France 2 ⏯ https://t.co/Aax9sDv5L7pic.twitter.com/AwxqyanYGz — Envoyé spécial (@EnvoyeSpecial) January 18, 2024

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ويذكر أن كليان مبابي، الهداف التاريخي لفريق باريس سان جيرمان، انضم إلى صفوف النادي في يونيون 2024، صيف 2017 قادما من موناكو مقابل 180 مليون يورو، وينتهي عقد المهاجم في يونيو المقبل.

المصدر: وسائل إعلام