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أتلتيكو يثأر من ريال مدريد في كأس ملك إسبانيا

الرياضة

أتلتيكو يثأر من ريال مدريد في كأس ملك إسبانيا
AFP /Pierre-Philippe MARCOU
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أطاح فريق أتلتيكو مدريد بجاره اللدود ريال مدريد من دور الـ16 لمسابقة كأس ملك إسبانيا لكرة القدم، إثر فوزه عليه (4-2) بعد تمديد "الدربي" الذي جمعهما مساء يوم الخميس، بالعاصمة مدريد.

ووقع على رباعية أتلتيكو "الروخي بلانكوس" كل من اللاعبين، سامويل لينو، وألفارو موراتا، وأنطوان غريزمان، ورودريغو ريكيلمي في الدقائق (39، 57، 100، 119) على الترتيب.

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بينما جاء هدف الفريق الملكي الأول بـ"نيران صديقة" سجله السلوفاكي يان أوبلاك حارس مرمى أتلتيكو خطأ في مرماه، في الدقيقة الخيرة من زمن الشوط الأول، للمباراة التي جرت على "ملعب سيفيتاس ميتروبوليتانو - Stadium Civitas Metropolitano de Madrid" الخاص بأتلتيكو مدريد.

وثأر فريق أتلتيكو مدريد لخسارته أمام جاره ريال مدريد في الدور قبل النهائي لكاس السوبر الإسباني (5-3)، أيضا بعد تمديد المباراة التي جمعتهما يوم الأربعاء 10 يناير 2024، على ملعب الأول بارك" بالعاصمة السعودية الرياض.

المصدر: RT 

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