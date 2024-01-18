برشلونة يبلغ الدور ربع النهائي لمسابقة كأس ملك إسبانيا

بلغ فريق برشلونة الدور ربع النهائي لمسابقة كأس ملك إسبانيا لكرة القدم، على حساب مضيفه فريق الدرجة الرابعة الإسباني لكرة القدم، "أونيونيستاتس دي سالامانكا" (3-1) اليوم الخميس.

فاجأ أصحاب الأرض الفريق الكتالوني بهدف التقدم في الدقيقة 31 سجله اللاعب ألفارو غوميز.

ورد برشلونة بثلاثة أهداف متتالية عبر كل من اللاعبين، فيران توريس، وجيوليس كوندي، وأليكس بالدي، في الدقائق (45، 69، 73) على الترتيب.

وأشرك تشافي المدير الفني لفريق برشلونة، عددا من اللاعبين الاحتياطيين في هذه المباراة.

المصدر: RT