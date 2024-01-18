 
مباشر

برشلونة يبلغ الدور ربع النهائي لمسابقة كأس ملك إسبانيا

الرياضة

برشلونة يبلغ الدور ربع النهائي لمسابقة كأس ملك إسبانيا
AFP /CESAR MANS
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/wt7w

بلغ فريق برشلونة الدور ربع النهائي لمسابقة كأس ملك إسبانيا لكرة القدم، على حساب مضيفه فريق الدرجة الرابعة الإسباني لكرة القدم، "أونيونيستاتس دي سالامانكا" (3-1) اليوم الخميس.

فاجأ أصحاب الأرض الفريق الكتالوني بهدف التقدم في الدقيقة 31 سجله اللاعب ألفارو غوميز.

ورد برشلونة بثلاثة أهداف متتالية عبر كل من اللاعبين، فيران توريس، وجيوليس كوندي، وأليكس بالدي، في الدقائق (45، 69، 73) على الترتيب.

وأشرك تشافي المدير الفني لفريق برشلونة، عددا من اللاعبين الاحتياطيين في هذه المباراة.

المصدر: RT 

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2024 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

لافروف يلخص نتائج العام 2023.. أبزر النقاط (فيديو)