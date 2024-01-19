يقصد مصر بالبكاء؟.. مدرب المنتخب المغربي يحسم الجدل حول احتفال أوناحي

حسم وليد الركراكي مدرب منتخب المغرب الجدل حول احتفالية اللاعب عز الدين أوناحي بهدفه في مرمى تنزانيا في الجولة الأولى من مرحلة مجموعات كأس أمم إفريقيا.

وأثار احتفال النجم المغربي بهدفه الأول في البطولة والثاني لمنتخب المغرب ضد تنزانيا جدلا واسعا عبر مختلف وسائل التواصل الإجتماعي، حول مغزى الإحتفال بتلك الطريقة، خاصة وأن احتفالاته جاءت بالتزامن مع تصريحات للاعب سابقة قال فيها: "منتخب مصر الذي فاز 7 مرات باللقب، لا يقدم مباراة رائعة، ولكنه يستطيع إدارة المباراة، حيث يسجلون هدفا من ركلة ثابتة، ثم يسقط لاعب يمينا وآخر يسارا".

وفسر البعض احتفال أوناحي بالبكاء أمام تنزانيا، ردا على المدرب الجزائري عادل عمروش مدرب تنزانيا، الذي تحدث قبل المباراة عن هيمنة المغرب على الكرة الإفريقية، واختيار الحكام وتحديد موعد المباراة.

وتفوق منتخب المغرب على نظيره التزاني بثلاثية نظيفة، في مستهل مشواره بالبطولة الإفريقية، متزعما بذلك المجموعة السادسة.

وتفاعل وليد الركراكي، مع حركة لاعب المنتخب المغربي عز الدين أوناحي عندما سجل الهدف في الثاني في شباك تنزانيا، بالقول ذلك لا علاقة له بمنتخب مصر ولا يقصد به أي شيء كما تم تأويله، مشيرا إلى أن "الفراعنة" لهم فريق كبير وتاريخ مشرف في الكرة الإفريقية ينبغي الاحتذاء به.

🛑 #وليد_الرگراگي موضحاً لوجيست ديال #عزالدين_أوناحي: ماعندها حتى علاقة بمصر وبشعب #مصر وماشي عليهم واحنا تنقدرو مصر وهما المثال ديالنا لأنهم تيلعبو كرة وعندهم لعابة زوينين.. ربما هناك شي وحدين باغيين ينوضو لينا الصداع بهاد البوليميك!👌❤️#المغرب#maroc#AFCON#AFCON2023… pic.twitter.com/mlvD1TyTkA — نورالدين اليزيد (@nourelyazid) January 18, 2024

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وقال مدرب "أسود الأطلس" في تصريحات لقناة الجامعة الملكية لكرة القدم: "كثر الحديث عن احتفالية أوناحي، الأمر لا علاقة له بمصر.. مشكلتنا هو كثرة التأويلات كما وقع لي سابقا، ويجب عدم خلق المشاكل من لا شيء".

وتابع الركراكي: "نحترم بلد مصر وشعبه ونحن إخوة، هناك بعض الأشخاص الذين يحبون خلق الحساسيات.. لديهم منتخب جيد، ونتمنى لهم دائما أفضل النتائج".

المصدر: "وسائل إعلام"