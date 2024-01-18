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لقطة طريفة تسجل اسم النصيري في تاريخ منتخب المغرب

الرياضة

لقطة طريفة تسجل اسم النصيري في تاريخ منتخب المغرب
AFP
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كتب يوسف النصيري مهاجم إشبيلية الإسباني اسمه في تاريخ منتخب المغرب، بعدما سجل في شباك تنزانيا ضمن الجولة الأولى من المجموعة السادسة بكأس أمم إفريقيا 2023.

ونجح أسود الأطلس في تحقيق الفوز بنتيجة 3-0، سجلهما رومان سايس وعز الدين أوناحي، بالإضافة إلى يوسف النصيري.

وجاء هدف النصيري في الدقيقة 80، لكن الحكم لم يحتسبه بداعي التسلل، قبل أن يتلقى إشارة من تقنية الحكم الفيديو المساعد VAR، تفيد بوجود احتمالية في احتساب الهدف، ليقرر الحكم إجراء 3 تبديلات لمنتخب المغرب أثناء مراجعة الهجمة.

وبالفعل غادر النصيري أرض الملعب لحساب أيوب الكعبي، وفور وصوله إلى دكة البدلاء، فوجئ بقرار حكم المباراة التشادي جيرسون دوس سانتوس، الذي احتسب الهدف ليحتفل النصيري مع البدلاء بهدفه في لقطة طريفة.

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ووصل النصيري إلى هدفه الدولي رقم 20، وبذلك يصبح رابع الهدافين التاريخيين للمنتخب المغربي، متجاوزا عبدالجليل حدا برصيد 19 هدفا.

النصيري أمامه فرصة إلى التقدم أكثر نحو مراكز متقدمة بترتيب الهدافين التاريخيين لمنتخب المغرب، ويفصله عن الهداف التاريخي أحمد فرس 16 هدفا.

ووفقا لشبكة "أوبتا" للإحصاءات، فإن النصيري أول لاعب في تاريخ المغرب يسجل في 4 نسخ مختلفة من كأس أمم إفريقيا، إذ سجل هدفين في "الغابون 2017"، وهدفا في نسخة "مصر 2019" وهدفا آخر في "الكاميرون 2021"، قبل أن يضع بصمته في ساحل العاج أمس الأربعاء.

المصدر: "وسائل إعلام"

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