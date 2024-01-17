المكسيك تنسحب من المنافسة على استضافة أولمبياد 2036

انسحبت المكسيك من سباق الترشح لتنظيم دورة الألعاب الأولمبية 2036، تاركة المنافسة بين أربع دول أعلنت حتى الآن عن رغبتها بالاستضافة وهي الهند وبولندا وتركيا وإندونيسيا.

وقالت رئيسة اللجنة الأولمبية المكسيكية، ماريا خوسيه ألكالا، يوم الثلاثاء "أجرينا نقاشا مع اللجنة الأولمبية الدولية ورأينا أن المنافسة صعبة للغاية"، من دون الافصاح عن مزيد من التفاصيل.

وأعلنت المكسيك ترشحها للاستضافة في أكتوبر 2022، راغبة باستضافة الألعاب مجددا لأول مرة منذ 54 عاما حين نظمت أولمبياد 1968.

وضمن السياق ذاته، أكد وزير الخارجية المكسيكي مارسيلو إبرارد أن بلاده "قوة رياضية ستستضيف كأس العالم لكرة القدم في 2026"، بالاشتراك مع الولايات المتحدة وكندا، مضيفا "وهي البلد الوحيد الذي يستضيفها ثلاث مرات" بعد نسختي 1970 و1986.

وتطمح الهند التي لم تستضف الألعاب الأولمبية من قبل، أن تصبح رابع دولة آسيوية تحظى بهذا الشرف، وذلك بعد اليابان وكوريا الجنوبية والصين.

وتقدمت أيضا تركيا، إندونسيا وبولندا حتى الآن بترشحها لاستضافة الألعاب الأولمبية 2036، علما أن النسخ الثلاث المقبلة ستكون في باريس (2024)، لوس أنجلوس (2028) وبريزبن الأسترالية عام 2032.

المصدر: (AFP)