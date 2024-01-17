بسبب الإخوان المسلمين.. بنزيما يشكو وزير الداخلية الفرنسي

تقدم المهاجم الفرنسي كريم بنزيما بدعوى قضائية ضد وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان، بتهمة التشهير، الذي ادعى أن للاعب صلات بجماعة الإخوان المسلمين.

ووفقا لما ذكرته محطة RTL الإذاعية، الثلاثاء، رفع محامو الفائز بالكرة الذهبية 2022 الدعوى، بعد أن هاجم دارمانين بنزيما، في تصريحات أشار بها إلى ارتباط المهاجم الدولي الفرنسي السابق والمتوج بالكرة الذهبية لعام 2022، بجماعة الإخوان.

وبعد أيام قليلة من هجوم "طوفان الأقصى" في 7 أكتوبر الماضي، أدلى دارمانان بهذه التصريحات بعد أن اعتبر بنزيما قصف الأرض الفلسطينية غير عادل.

وفي شكوى بنزيما المؤلفة من 92 صفحة، والتي نقلتها وسائل إعلام فرنسية، اعتبر بنزيما أن هذه التصريحات "تقوض" شرفه وسمعته، مشيرا إلى أنه "لم تكن لديه أدنى صلة بجماعة الإخوان المسلمين، ولا يعرف أي عضو فيها".

🔴 INFO RTL - Karim Benzema porte plainte contre Gérald Darmanin, pour diffamation https://t.co/gY1WuwYpU6 — RTL France (@RTLFrance) January 16, 2024

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وتابع: "أدرك إلى أي مدى يتم استخدامي، بسبب سمعتي، في ألعاب سياسية، وهي أكبر فضيحة نظرا الى أن الأحداث الدرامية التي وقعت منذ 7 أكتوبر تستحق شيئا مختلفا تماما عن هذا النوع من التصريحات".

وقال محامي بنزيما هيوغ فيغييه لإذاعة RTL الفرنسية، إن لاعب كرة القدم ضحية "استغلال سياسي"، متهما وزير الداخلية "بزرع الانقسام في فرنسا".

مشيرا: "يتم الزج باسم الشخص فقط لأسباب اجتماعية. مع عواقب عائلية كبيرة على أقاربه".

وأضاف: "هذا الأمر غير متوقع من شخص يعتبر نفسه رجل دولة".

وكان دارمانين استهدف في السابق كريم بنزيما لأسباب أخرى، بما في ذلك "رفضه" ترديد النشيد الوطني الفرنسي، وما اعتبره "ممارسة التبشير الديني على شبكات التواصل الاجتماعي".

المصدر: "وسائل إعلام"