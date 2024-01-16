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رسميا.. تعيين مدرب جديد لفريق روما خلفا لمورينيو

الرياضة

رسميا.. تعيين مدرب جديد لفريق روما خلفا لمورينيو
AFP /Andreas SOLARO
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أعلن نادي روما الإيطالي لكرة القدم رسميا اليوم الثلاثاء، تعيين نجمه السابق، دانييلي دي روسي، مدربا للفريق خلفا للمدير الفني البرتغالي جوزيه مورينيو المقال.

وقال نادي روما في بيان رسمي عبر صفحته الرسمية على موقع التوصل "إكس": "يعلن النادي رسميا عن التعاقد مع دانييلي دي روسي ليكون مديرا فنيا جديدا للفريق الأول حتى 30 يونيو 2024".

ويعود دي روسي إلى نادي روما من بوابة التدريب بعد 18 عاما دافع فيها عن ألوان فريق "الذئاب" كلاعب، وسيظهر لأول مرة مديرا فنيا على أرضه وأمام جمهوره ضد فيرونا يوم السبت المقبل، على ملعب الأوليمبيكو بالعاصمة روما.

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يذكر أن دانييلي دي روسي (40 عاما) شارك في 616 مباراة خلال مسيرته مع روما، وسجل فيها 63 هدفا، وأصبح قائد الفريق في عام 2017، بعد ما اعتزل زميله الأسطورة فرانشيسكو توني، وكان ثاني أكثر اللاعبين مشاركة في تاريخ "الجيالوروسي"، وتوج معه بثلاثة ألقاب، تتمثل في كأس إيطاليا مرتين والسوبر الإيطالي مرة،.

كما دافع دي روسي عن ألوان منتخب إيطاليا "الأتزوري" في 117 مباراة، وشارك في 8 بطولات كبرى، وفاز بمونديال 2006.

المصدر: "twitter/OfficialASRoma" 

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