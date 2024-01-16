رسميا.. إقالة جوزيه مورينيو من قيادة روما

أعلن نادي روما تاسع الدوري الإيطالي لكرة القدم، إقالة مدربه البرتغالي جوزيه مورينيو، الثلاثاء، بسبب النتائج المخيبة وآخرها الخسارة أمام ميلان 1-3 في الدوري المحلي.

وقال موقع نادي روما الرسمي في بيانه: "إن جوزيه مورينيو لم يعد مديرا فنيا للفريق الإيطالي".

وتابع النادي في بيانه: "أعلن نادي روما أن جوزيه مورينيو وجهازه المعاون سيرحلون عن النادي بأثر فوري، بعدما تولى منصبه في مايو 2021".

L’AS Roma annuncia che José Mourinho e i suoi collaboratori tecnici lasceranno il Club con effetto immediato.



Ulteriori aggiornamenti riguardo la nuova guida tecnica della Prima Squadra saranno comunicati a breve.



📄 https://t.co/04lO7mZhSn#ASRomapic.twitter.com/mdUQLupmAy — AS Roma (@OfficialASRoma) January 16, 2024

ويحتل روما المرتبة التاسعة على جدول ترتيب الدوري الإيطالي.

وخسر الذئاب مباراتهم الأخيرة في الدوري الإيطالي قبل يومين أمام ميلان 3-1 .

كما خرج الفريق من كأس إيطاليا على يد جاره وغريمه اللدود لاتسيو بالخسارة في ربع النهائي 1-0.

وتعاقد روما مع المدرب السابق لأندية تشيلسي ومانشستر يونايتد وتوتنهام الإنجليزية وريال مدريد الإسباني وإنتر ميلان الإيطالي، في مايو 2021، وقاده إلى لقب دوري المؤتمر الأوروبي في مايو 2022 وإلى المباراة النهائية لمسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" الموسم الماضي قبل أن يخسر اللقب لصالح إشبيلية.

المصدر: "وكالات"