صحيفة إسبانية تسخر من فوز ميسي بجائزة ذا بيست (صورة)

سخرت صحيفة ماركا الإسبانية، من فوز ليونيل ميسي بجائزة "ذا بيست" "الأفضل" لعام 2023 المقدمة من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

وأقيم حفل "ذا بيست" أمس الاثنين في لندن، حيث تم تتويج ميسي بجائزة "ذا بيست 2023"، بعد منافسة شرسة مع النجم النرويجي إرلينغ هالاند، مهاجم مانشستر سيتي الإنجليزي.

ولم يحضر الحفل أي من الثلاثي، إذ استلم تييري هنري الجائزة بسبب غياب ميسي الذي يتواجد في الولايات المتحدة الأمريكية برفقة ناديه إنتر ميامي.

ونشرت صحيفة ماركا صورة ساخرة من فوز ميسي، وهو كبير في السن ويحمل جائزة ذا بيست وعلقت: "لقد جئنا من المستقبل ولدينا أخبار لكم".

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وكان فوز ميسي بالجائزة وذلك للمرة الثالثة في تاريخه، ليتجاوز الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، والمهاجم البولندي روبرت لياندوفسكي مفاجئا، إذ اعتمد التصويت على الإنجازات خلال الفترة من 19 ديسمبر 2022، وحتى 20 أغسطس الماضي 2023، وبالتالي لم يدخل إنجاز ميسي بتحقيق لقب بطل كأس العالم ضمن هذه الفترة.

فيما قاد هالاند "السيتزنس" لموسم تاريخي في 2022-2023، توج فيه بثلاثية "الدوري المحلي وكأس الاتحاد الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا".

وتساوى الثنائي ميسي وهالاند، في عدد النقاط، حيث حصل كل منهما على 48 نقطة، ليتم اللجوء إلى تصويت قادة المنتخبات والأندية، لتحديد الفائز بالجائزة.

المصدر: "ماركا"