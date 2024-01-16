كيف توج ميسي بجائزة "الأفضل" رغم تساوي النقاط مع هالاند؟

أثار فوز النجم الأرجنتيني ميسي مهاجم إنتر ميامي الأمريكي، بجائزة أفضل لاعب في العالم 2023 "ذا بيست"، الاثنين، جدلا كبيرا بحفل الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

تتويج الأسطورة الأرجنتينية، بجائزة "ذا بيست 2023"، جاء بعد منافسة شرسة مع النجم النرويجي إرلينغ هالاند، مهاجم مانشستر سيتي الإنجليزي.

وكان فوز ميسي بالجائزة وذلك للمرة الثالثة في تاريخه، ليتجاوز الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، والمهاجم البولندي روبرت لياندوفسكي مفاجئا، إذ اعتمد التصويت على الإنجازات خلال الفترة من 19 ديسمبر 2022، وحتى 20 أغسطس الماضي 2023، وبالتالي لم يدخل إنجاز ميسي بتحقيق لقب بطل كأس العالم ضمن هذه الفترة.

Messi 🆚 Haaland in 𝟮𝟬𝟮𝟯 🔢 pic.twitter.com/IdAeof7dQ2 — LiveScore (@livescore) January 15, 2024

إقرأ المزيد

فيما قاد هالاند "السيتزنس" لموسم تاريخي في 2022-2023، توج فيه بثلاثية "الدوري المحلي وكأس الاتحاد الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا".

وتساوى الثنائي ميسي وهالاند، في عدد النقاط، حيث حصل كل منهما على 48 نقطة، ليتم اللجوء إلى تصويت قادة المنتخبات والأندية، لتحديد الفائز بالجائزة.

وجمع ميسي عدد نقاط أكبر من هالاند، في تصويت القادة، لذلك حصل على أفضلية التتويج بجائزة "ذا بيست"، لعام 2023.

وحصل الأسطورة الأرجنتينية، على 13 نقطة من تصويت قادة الأندية والمنتخبات، بينما جمع المهاجم النرويجي، 11 نقطة فقط.

ويتم اللجوء إلى تصويت القادة والمنتخبات، لتحديد الفائز بـ"ذا بيست"، حال تساوي عدد النقاط، وذلك وفق المادة 12 من اللائحة المنظمة للجائزة.

المصدر: "وسائل إعلام+ RT