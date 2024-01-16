رسميا.. الكشف عن هوية الفائز بجائزة أفضل لاعب في العالم

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، تتويج الأرجنتيني ليونيل ميسي، مهاجم نادي إنتر ميامي الأمريكي لكرة القدم، بجائزة "ذا بيست" لأفضل لاعب في العالم لعام 2023.

وجاء تتويج ميسي على حساب زميله السابق في نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، كيليان مبابي، والنجم النرويجي إيرلينغ هالاند مهاجم مانشستر سيتي، الذي ساهم بشكل كبير في تتويج فريقه بالثلاثية التاريخية (الدوري الإنجليزي الممتاز، وكأس الاتحاد الإنجليزي، ودوري أبطال أوروبا).

وحصد ليونيل ميسي جائزة الأفضل للمرة الثالثة خلال مسيرته، والثانية على التوالي بعد عامي 2019 و2022.

بات المهاجم الأرجنتيني بذلك الأكثر تتويجا بجائزة الأفضل، برصيد 3 مرات، متفوقا على غريمه النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو قائد نادي النصر السعودي، والبولندي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم برشلونة.

ولم يحضر ميسي الحفل الذي أقيم مساء يوم الاثنين، في العاصمة البريطانية لندن، وقرر البقاء في الولايات المتحدة الأمريكية، والانتظام في تدريبات إنتر ميامي.

وجاء فوز ميسي بالجائزة، رغم أن التصويت كان على الإنجازات خلال الفترة من 19 ديسمبر 2022، وحتى 20 أغسطس الماضي 2023، وبالتالي لم يدخل إنجاز ميسي بتحقيق لقب بطل كأس العالم ضمن هذه الفترة.

يذكر أن ليونيل ميسي (36 عاما) حصد أيضا جائزة الكرة الذهبية المقدمة من مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية، للمرة الثامنة في مسيرته، خلال شهر أكتوبر الماضي.

في المقابل نالت أيتانا بونماتي لاعبة برشلونة جائزة أفضل لاعبة في فئة السيدات عن عام 2023.

المصدر: وكالات