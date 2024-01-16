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مفاجأة مدوية.. في جوائز الأفضل "ذا بيست - the best" بالعالم لعام 2023

الرياضة

مفاجأة مدوية.. في جوائز الأفضل 
AFP /Adrian DENNIS
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أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، عن الفائزين بجوائز "ذا بيست - the best" الأفضل في عالم الساحرة المستديرة لعام 2023، وذلك خلال الحفل الذي نظمه في العاصمة البريطانية لندن.

وفاز النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي مهاجم فريق إنتر ميامي الأمريكي لكرة القدم، بجائزة أفضل لاعب، والتي اعتبرت مفاجئة كبيرة، نظرا لترشيح النجم النرويجي أيرلينغ هالاند مهاجم مانشستر سيتي، بقوة للجائزة، كما فاز مدرب مانشستر سيتي بيب غوارديولا بجائزة أفضل مدرب.

والمفاجئ أيضا هو أن فوز الأرجنتيني بالجائزة، جاء رغم أن التصويت كان على الإنجازات خلال الفترة من 19 ديسمبر 2022، وحتى 20 أغسطس الماضي 2023، وبالتالي لم يدخل إنجاز ميسي بتحقيق لقب بطل كأس العالم ضمن هذه الفترة.

وفي ما يلي النتائج الكاملة لجوائز "ذا بيست - the best" المقدمة من الاتحاد الدولي (فيفا) "FIFA Football Awards 2023":

الفائز بالجائزة لاعب:

تسلم الجائزة الفرنسي تيري هنري، الذي تولى تقديم الحفل، وهو زميل ميسي السابق في برشلونة، نظرا لعدم حضور البرغوث" الحفل، حيث قرر البقاء في الولايات المتحدة الأمريكية، والانتظام في تدريبات فريقه إنتر ميامي.

جائزة أفضل لاعبة:

أيتانا بونماتي، لاعبة نادي برشلونة والمنتخب الإسباني بطل العالم.

جائزة أفضل جمهور:

مشجع نادي أتلتينكو الأرجنتيني هيوغو دانيال، الذي حضر مباراة الدرجة الأولى الأرجنتيني برفقة ابنه الرضيع.

جائزة بوشكاش لأجمل هدف:

حصل البرازيلي غييرمي مادروغا، لاعب نادي بوتافوغو البرازيلي، على جائزة بوشكاش لأفضل هدف في العالم.

تكريم خاص للأساطير الراحلين:

شهد الحفل تكريم 3 من أساطير كرة القدم العالمية الذين رحلوا مؤخرا، وهم السير بوبي تشارلتون أسطورة الكرة الإنجليزية، وماريو زاغالو أسطورة الكرة البرازيلية، ومؤخرا فرانس بيكنباور أسطورة الكرة الألمانية.

تكريم خاص:

تم تكريم النجمة البرازيلية مارثا، التي تعتبر أسطورة كرة القدم للسيدات في البرازيل، وتم الإعلان عن إطلاق جائزة أفضل هدف للسيدات وستحمل اسم مارثا بدءا من النسخة المقبلة.

جائزة الفيفا للروح الرياضية:

منتخب البرازيل، وذلك نظير ارتدائه القمصان السوداء للتضامن مع لاعبه فينيسيوس جونيور، بعد تعرضه للعنصرية في الملاعب الإسبانية.

أفضل حارس مرمى:

البرازيلي إيدرسون، حارس مرمى مانشستر سيتي ومنخب "السيليساو".

أفضل حارسة مرمى:

الإنجليزية ماري إيربس، حارسة مرمى نادي مانشستر يونايتد ومنتخب بلادها.

أفضل مدربة لفريق السيدات:

فازت سارينا فيخمان مدربة منتخب إنجلترا للسيدات بجائزة أفضل مدربة.

وقادت فيخمان منتخب إنجلترا للوصول لنهائي بطولة كبيرة مجددا قبل خسارة نهائي كأس العالم للسيدات أمام إسبانيا.

أفضل مدرب لفريق الرجال:

الإسباني بيب غوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي

وتفوق غوارديولا على الثنائي الإيطالي، سيموني إنزاغي مدرب إنتر ميلان، ولوتشيانو سباليتي، الذي نجح في قيادة فريقه السابق نابولي للفوز بدوري الدرجة الأولى الإيطالي لأول مرة منذ 33 عاما.

وفاز غوارديولا مع مانشستر سيتي بثلاثية الدوري الإنجليزي، وكأس الاتحاد الإنجليزي، ودوري أبطال أوروبا والذي جاء على حساب إنتر ميلان.

وقال غوارديولا ردا على سؤال عن شعوره بالفارق بين الفوز بجوائز مع برشلونة وسيتي: "برشلونة نادي القلب بالنسبة لي".

التشكيلة المثالية لعام 2023 وفقا للـ"فيفا":

حراسة المرمى: تيبو كورتوا

الدفاع: جون ستونز، كايل والكر، روبن دياز

الوسط: برنانردو سيلفا، جود بلينغهام، كيفين دي بروين.

الهجوم: أيرلينغ هالاند، كيليان مبابي، ليونيل ميسي، فينسيوس جونيور.

التشكيلة المثالية لفريق السيدات في العالم خلال لعام 2023، جاءت كالتالي:

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حراسة المرمى: مارى إيربس

خط الدفاع: لوسي برونز - أليكس جرين وود - اولجا كارموني

خط الوسط: أتانا بونمتي - كيير والش - إيلا توون - أليسيا روسو

خط الهجوم: أليكس مورغن - سام كير.

المصدر: fifa

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