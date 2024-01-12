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بايرن ميونخ يعلن أولى صفقاته الشتوية

الرياضة

بايرن ميونخ يعلن أولى صفقاته الشتوية
AFP
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أنجز نادي بايرن ميونخ، أولى صفقاته الشتوية، مساء أمس الخميس، بضم نجم توتنهام هوتسبير.

وأعلن بايرن ميونخ في بيان رسمي، تعاقده مع إريك داير لاعب توتنهام هوتسبير.

وأوضح البافاري أن داير وقع على عقد لمدة 6 أشهر فقط، ينتهي يوم 30 يونيو 2024. 

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لكن العقد يتضمن خيار التمديد لعام إضافي، على أن يحصل الدولي الإنجليزي، على القميص رقم 15 في بايرن ميونخ.

من جانبه، أكد كريستوف فروند، المدير الرياضي للنادي، أن المدرب الألماني توماس توخيل، سيعتمد على داير في قلب الدفاع، رغم أنه لاعب وسط.

وسبق لصاحب الـ 29 عاما، اللعب كقلب دفاع في السنوات الماضية، مما جعله متمرسا في هذا المركز.

ويعاني بايرن ميونخ من ندرة الخيارات في الخط الخلفي، لا سيما في ظل تواجد الكوري الجنوبي كيم مين جاي بمعسكر منتخب بلاده، للمشاركة في كأس آسيا.

المصدر: "وكالات"

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