فنربختشه التركي يتعاقد مع المدافع الإيطالي بونوتشي

انضم المدافع المخضرم الإيطالي ليوناردو بونوتشي الخميس إلى فنربختشه متصدر الدوري التركي لكرة القدم، وذلك حتى نهاية الموسم الحالي.

وانتقل بونوتشي (36 عاما) الفائز مع منتخب بلاده بكأس أوروبا 2020 والتي أقيمت في العام التالي بسبب تداعيات فيروس كورونا، إلى تركيا بعد أشهر قليلة فقط من تعاقده مع أونيون برلين الألماني بعد 12 عاما قضاها في صفوف يوفنتوس على فترتين، علما بأنه لعب مع ميلان في موسم 2017-2018.

وأكد المسؤولون عن النادي التركي أن "المدافع صاحب الخبرة الكبيرة سيرتدي قميص فنربختشه حتى نهاية موسم 2023-2024".

ويأمل فنربختشه في أن يساهم وصول بونوتشي في فوزه بلقب الدوري للمرة الأولى منذ عام 2014.

وكان بونوتشي الذي سيلعب في فريقه الجديد بجانب المهاجم المخضرم البوسني إيدن دجيكو (37 عاما)، أشار على وسائل التواصل الاجتماعي إلى أن هذا الموسم سيكون على الأرجح موسمه الأخير كلاعب.

المصدر: وكالات