رسميا.. الأهلي المصري يضم النجم الفلسطيني وسام أبو علي (فيديو)

أعلن نادي الأهلي المصري لكرة القدم يوم الخميس، تعاقده بشكل رسمي مع المهاجم الفلسطيني وسام أبو علي قادما من سيريوس السويدي.

وقال مدير التعاقدات بالأهلي أمير توفيق لموقع النادي الأحمر، إن وسام أبو علي، وقع على عقود انتقاله لـ" القلعة الحمراء" لمدة 4 سنوات ونصف السنة.

وأضاف: "أنهينا كافة الإجراءات الإدارية الخاصة بانتقال اللاعب الفلسطيني إلى صفوف الأحمر، بعد الرجوع إلى محمود الخطيب رئيس النادي، والمشرف العام على الكرة."

كما نشر الحساب الرسمي للأهلي على منصة "إكس" فيديو لتقديم وسام أبو علي بالقميص الأحمر، من ملعب "التتش" بالقاهرة.

وكانت تقارير إعلامية كشفت في وقت سابق، أن صفقة وسام أبو علي ستكلف خزينة النادي الأهلي، مليوني يورو.

المصدر: RT + وكالات