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كريستيانو جونيور يحرز هدفا عالميا على طريقة والده (فيديو)

الرياضة

كريستيانو جونيور يحرز هدفا عالميا على طريقة والده (فيديو)
كريستيانو رونالدو مع نجله
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غصت مواقع التواصل الاجتماعي بفيديو لكريستيانو رونالدو جونيور نجل الأسطورة البرتغالي كريستيانو رونالدو وهو يسجل هدفا رائعا من ضربة ثابتة.

وظهر كريستيانو جونيور في الفيديو وهو يتمرن على تنفيذ الركلات الثابتة، حيث أحرز هدفا عالميا من ركلة حرة مباشرة، سددها بشكل رائع، بطريقة تشبه تسديدات والده.

ولم يتضح ما إن كان كريستيانو جونيور البالغ عمره 13 عاما، قد سجل هذا الهدف مع فريقه "براعم النصر السعودي" أو في تدريبات خاصة.

وكان كريستيانو رونالدو (38 عاما)، انتقل مع أسرته للعيش في السعودية بعد توقيعه للنصر في يناير 2023.

وعلى خطى والده، وقع كريستيانو جونيور في أكتوبر الماضي في كشوفات البراعم في نادي النصر تحت 13 و15 عاما، حيث يرتدي القميص رقم "7" تيمنا بوالده قائد النصر.

المصدر: RT

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