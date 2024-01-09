كريستيانو جونيور يحرز هدفا عالميا على طريقة والده (فيديو)
غصت مواقع التواصل الاجتماعي بفيديو لكريستيانو رونالدو جونيور نجل الأسطورة البرتغالي كريستيانو رونالدو وهو يسجل هدفا رائعا من ضربة ثابتة.
وظهر كريستيانو جونيور في الفيديو وهو يتمرن على تنفيذ الركلات الثابتة، حيث أحرز هدفا عالميا من ركلة حرة مباشرة، سددها بشكل رائع، بطريقة تشبه تسديدات والده.
🚨📹 — جونيور لاعب براعم #النصر يُسجل هدفاً جميلًا . 😍💛💛💛 pic.twitter.com/JoEKv3H3gn— عاجل النصر | AjelNFC (@AjelNFC) January 8, 2024
ولم يتضح ما إن كان كريستيانو جونيور البالغ عمره 13 عاما، قد سجل هذا الهدف مع فريقه "براعم النصر السعودي" أو في تدريبات خاصة.
فاول كريستيانو جونيور 🥶 pic.twitter.com/GsRYjq7Cm8— عالم كريستيانو (@CR7xWorld) January 8, 2024
وكان كريستيانو رونالدو (38 عاما)، انتقل مع أسرته للعيش في السعودية بعد توقيعه للنصر في يناير 2023.
وعلى خطى والده، وقع كريستيانو جونيور في أكتوبر الماضي في كشوفات البراعم في نادي النصر تحت 13 و15 عاما، حيث يرتدي القميص رقم "7" تيمنا بوالده قائد النصر.
المصدر: RT