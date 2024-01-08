مبابي يسجل هدفا عالميا بعد تمريرة مذهلة من أسينسيو (فيديو)

دك باريس سان جيرمان شباك ريفيل إحدى فرق الهواة بتسعة أهداف نظيفة في مباراة جمعت الفريقين ضمن الدور الـ32 لمسابقة كأس فرنسا لكرة القدم.

وفرض المهاجم كيليان مبابي نفسه نجما للمباراة بتسجيله ثلاثة أهداف "هاتريك"، وكان هدف مبابي الثاني والرابع لسان جيرمان الأجمل في اللقاء.

وجاء الهدف بعد تمريرة مذهلة من ماركو أسينسيو بالكعب ليستقبلها مبابي بضربة رأسية ويضعها في الشباك.

La passe décisive délivrée hier soir par Marco Asensio 🤯 pic.twitter.com/0uvA9TgV4P — Vibes Foot (@VibesFoot) January 8, 2024

وأصبح مبابي الهداف التاريخي لباريس سان جيرمان في كأس فرنسا بعدما رفع رصيده إلى 30 هدفا مع بطل فرنسا في المسابقة.

المصدر: RT