مباراة ملتهبة.. ليفربول يطيح بأرسنال من كأس الاتحاد الإنجليزي (فيديو)
AP /Kirsty Wigglesworth
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أطاح فريق ليفربول بمضيفه أرسنال من الدور الثالث لمسابقة كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، إثر فوزه عليه (2-0) في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد، في العاصمة لندن.
جاء الهدف الأول بـ"نيران صديقة" سجله المدافع البولندي ياكوب كيويور، عند الدقيقة 80، خطأ في مرماه.
Deadlock: Broken 🔓@LFC have lift-off!#EmiratesFACuppic.twitter.com/1GNRgi9Nsl— Emirates FA Cup (@EmiratesFACup) January 7, 2024
ومن ثم سجل المهاجم الكولومبي لويس دياز الهدف الثاني "للريدز" عندما كان اللقاء يلفظ أنفاسه الأخيرة على ملعب "الإمارات".
Signed ✍️— Emirates FA Cup (@EmiratesFACup) January 7, 2024
Sealed ✉️
Into the fourth round 🏆
Luis Díaz books @LFC's spot!#EmiratesFACuppic.twitter.com/lwRYLVJYoh
المصدر: RT