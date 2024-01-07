مباراة ملتهبة.. ليفربول يطيح بأرسنال من كأس الاتحاد الإنجليزي (فيديو)

أطاح فريق ليفربول بمضيفه أرسنال من الدور الثالث لمسابقة كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، إثر فوزه عليه (2-0) في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد، في العاصمة لندن.

جاء الهدف الأول بـ"نيران صديقة" سجله المدافع البولندي ياكوب كيويور، عند الدقيقة 80، خطأ في مرماه.

ومن ثم سجل المهاجم الكولومبي لويس دياز الهدف الثاني "للريدز" عندما كان اللقاء يلفظ أنفاسه الأخيرة على ملعب "الإمارات".

Signed ✍️

Sealed ✉️

Into the fourth round 🏆



Luis Díaz books @LFC's spot!#EmiratesFACuppic.twitter.com/lwRYLVJYoh — Emirates FA Cup (@EmiratesFACup) January 7, 2024

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المصدر: RT