ما السر؟.. أرسنال يرتدي الزي الأبيض أمام ليفربول

قرر نادي أرسنال الإنجليزي ارتداء الزي الأبيض الكامل في المواجهة المرتقبة أمام ضيفه ليفربول، يوم الأحد المقبل، وذلك ضمن مسابقة كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم 2024.

وسيواجه أرسنال فريق ليفربول للمرة الثانية بعد أقل من شهر على تعادلهما (1-1) في الدوري الإنجليزي الممتاز، يوم 23 ديسمبر الماضي.

وكان من المنتظر أن يلعب أرسنال بالزي الأحمر والأبيض الأساسي له، بينما يرتدي ليفربول الضيف قميصه الثاني، لكن "الغانرز" قرروا اللعب بالأبيض الكامل.

وأفادت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، في تقرير لها، بأن ارتداء أرسنال الزي الأبيض يأتي كجزء من حملة تحمل عنوان "لا مزيد من اللون الأحمر"، وهي تستهدف القضاء على جرائم القتل بالسكاكين.

وتم إطلاق تلك المبادرة في عام 2022 بهدف مناهضة العنف بين الشباب، إضافة لوجود قميص خيري بعنوان "لا مزيد من اللون الأحمر" في إشارة للون الدم، وستكون تكلفته 30 جنيها استرلينيا، وستذهب أرباحه للجمعيات الخيرية.

وعلق جاك أيرونسايد، الذي يعمل في الإدماج الاجتماعي في أرسنال، على فكرة ارتداء القميص الأبيض، قائلا: "ارتداء القميص في يوم المباراة، يعني تعبيرا عن موقف وإصدار بيان بما يسلط الضوء على القضية، وبعدها يمكننا تقديم الدعم من خلال المشاركة الأسبوعية الفعلية مع الشباب".

وتعد هذه هي المرة الثالثة التي يرتدي فيها فريق أرسنال الزي الأبيض الكامل والأولى على ملعبه، بعد الأولى في مباراة الدور الثالث من مسابقة كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم في عام 2022، ضد نوتينغهام فورست، ثم في العام الماضي، أمام نادي أوكسفورد يونايتد في الدور ذاته وضمن المسابقة نفسها.

وخسر أرسنال وقتها بشكل مفاجئ في المباراة الأولى بالقميص الأبيض ضد نوتينغهام فورست (0-1) في 9 يناير الثاني 2022، ثم فاز على أوكسفورد يونايتد بثلاثة اهداف من دون رد، الموسم الماضي.

يذكر أن فريق أرسنال للسيدات سيرتدي القميص الأبيض أيضا، في مباراته أمام فريق واتفورد، يوم 14 يناير الجاري، في الدور الرابع لمسابقة كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم.

المصدر: وكالات