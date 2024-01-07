استعدادا لكأس آسيا 2023.. خسارة لـ"الفدائي" الفلسطيني

خسر المنتخب الفلسطيني أمام نظيره الأوزبكي (0-1) في المباراة الودية التي جمعتهما اليوم الأحد، في إطار تحضيراتهما لخوض نهائيات النسخة الـ18 لبطولة كأس آسيا لكرة القدم "قطر 2023".

وسيخوض "الفدائي" الفلسطيني، مباراة ودية أخرى أمام نظيره السعودي، يوم الثلاثاء المقبل، كآخر اختبار تحضيري للاستحقاق الآسيوي.

ويبدأ منتخب فلسطين غمار نهائيات بطولة كأس لكرة القدم، بمواجهة نظيرته الإيراني، يوم الأحد المقبل، وذلك ضمن منافسات المجموعة الثالثة (C)، التي تضم أيضا منتخبي الإمارات، وهونغ كونغ.

بينما يستهل منتخب أوزبكستان مشواره في البطولة، بمواجهة نظيره السوري، يوم السبت المقبل، في إطار منافسات المجموعة الثانية (B)، التي تضم أيضا منتخبي أستراليا والهند.

يذكر أن نهائيات النسخة الـ18 من بطولة كأس آسيا لكرة القدم 2023، ستقام في دولة قطر خلال الفترة من 12 يناير الجاري وحتى 10 فبراير 2024.

المصدر: RT