الكشف عن الاتفاق السري بين الخليفي ومبابي

أفادت تقارير صحفية، بأن الفرنسي كيليان مبابي، مهاجم باريس سان جيرمان، اتفق الصيف الماضي، مع رئيس النادي، القطري ناصر الخليفي، على تنازله عن مكافأة "الولاء" في حال الرحيل.

وذكرت تقارير صحفية مؤخرا، بأن ريال مدريد تحرك للحصول على موافقة كيليان مبابي على الانضمام لصفوفه في الموسم المقبل بالمجان، ومنحه مهلة حتى منتصف الشهر الجاري للرد بالقبول أو الرفض.

وأكد مبابي في تصريحات صحفية عقب الفوز بلقب السوبر الفرنسي، على حساب ضيفه تولوز بهدفين من دون رد، مساء الأربعاء الماضي، وجود اتفاق مع ناصر الخليفي بشأن مستقبله، وأنه لم يحسم قراره النهائي بعد.

وأفادت شبكة "مونت كارلو"، بأن الاتفاق المالي قيمته 80 مليون يورو، سيحصل عليها مبابي، حال تفعيل بند الموسم الثالث في التعاقد الحالي.

وأوضحت الشبكة: "أما إذا قرر اللاعب عدم التجديد، فهذا يعني الاستغناء عن المبلغ، وبالنسبة لحديثه بعد التتويج بكأس السوبر الفرنسي، فكان محاولة لاسترضاء الخليفي".

وأكدت "مونت كارلو" أن مبابي أبلغ الإدارة الباريسية، بأنهم أول من سيعلمون قراره النهائي سواء بالبقاء أو الرحيل بنهاية عقده في الصيف المقبل.

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وبدروه، أكد الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو، خبير الانتقالات الصيفية، أن مبابي اتفق مع ناديه الصيف الماضي، على تنازله عن مكافأة تبلغ قيمتها ما بين 75 إلى 80 مليون يورو.

وأضاف الصحفي أنه لا يوجد قرار بمغادرة مبابي ملعب "حديقة الأمراء"، فاللاعب إذا غادر سيغادر في الصيف المقبل بعد انتهاء عقده.

وفي حال غادر الفرنسي في الصيف المقبل، فلن يتلقى مكافأة الولاء التي تبلغ 80 مليون يورو، وهذا ما تم الاتفاق عليه بينه وبين ناصر الخليفي.

يذكر أن كليان مبابي (25 عاما) انضم إلى صفوف نادي باريس سان جيرمان منذ صيف 2017، قادما من موناكو، مقابل 180 مليون يورو.

المصدر: وسائل إعلام