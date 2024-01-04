تعليقا على مهلة ريال مدريد.. مبابي يثير الجدل حول مستقبله

صرح مهاجم نادي باريس سان جيرمان الفرنسي لكرة القدم كيليان مبابي بأنه لم يتخذ أي قرار حول مستقبله حتى الآن، ولا أحد يتحدث عن وضعه داخل النادي وأن كثيرين لا يهتمون بالأمر.

وذكرت تقارير صحفية في اليومين الماضيين، بأن ريال مدريد تحرك للحصول على موافقة كليان مبابي على الانضمام لصفوفه في الموسم المقبل بالمجان، ومنحه مهلة حتى منتصف الشهر الجاري للرد بالقبول أو الرفض.

وأكد كليان مبابي، في تصريحات صحفية عقب الفوز بلقب السوبر الفرنسي، على حساب ضيفه تولوز بهدفين من دون رد، مساء أمس الأربعاء، أنه لم يتخذ أي قرار حتى الآن بخصوص مستقبله.

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وقال مبابي، حسبما نشرت صحيفة "ماركا" الإسبانية، عن مستقبله: "لم أتخذ أي قرار حتى الآن، لم أختر ما سأفعله، ومهما كان قراري، فإنه سيحمي كل الأطراف، هكذا كان الاتفاق مع رئيس النادي في الصيف، نريد الحفاظ على حالة الهدوء في النادي من أجل التحديات المقبلة".

وأضاف المهاجم الفرنسي: "لا أحد يتحدث عن وضعي داخل النادي، كثيرون لا يهتمون بالأمر".

ويحق لكيليان مبابي، البالغ من العمر 25 عاما، التعاقد مع أي فريق خلال سوق الانتقالات الشتوية 2024، على أن ينضم إليه عقب انتهاء عقده مع باريس في الصيف المقبل.

المصدر: وكالات