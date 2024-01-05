مفاجأة في التشكيلة المثالية للاتحاد الدولي للتاريخ والإحصاء.. أين هداف العالم؟

كشف الموقع الرسمي للاتحاد الدولي للتاريخ والإحصاء، عن التشكيل المثالي للعام الماضي 2023، والذي شهد غياب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد نادي النصر السعودي لكرة القدم.

ويأتي ذلك بعد أيام قليلة من إعلان الاتحاد الدولي للتاريخ وإحصاءات كرة القدم "IFFHS"، عبر حسابه الرسمي على موقع "إكس"، فوز النجم كريستيانو رونالدو، بجائزة هداف العالم لعام 2023.

وأحرز النجم البرتغالي 54 هدفا خلال عام 2023، منها 44 هدفا بقميص نادي النصر، إضافة إلى 10 أهداف رفقة منتخب بلاده، ليتربع على عرش صدارة ترتيب هدافي العالم، متفوقا بفارق هدفين على الثنائي الإنجليزي هاري كين مهاجم بايرن ميونخ الألماني، والفرنسي كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان، ومن ثم النرويجي إيرلينغ هالاند نجم مانشستر سيتي الإنجليزي في المركز الرابع برصيد 50 هدفا.

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أثار خروج رونالدو من التشكيلة المثالية استغراب الكثير من المتابعين من المعايير التي يقع على أساسها اختيار اللاعبين في هذه التشكيلة، التي غاب عنها أيضا النجم المصري محمد صلاح جناح فريق ليفربول.

في حين زين تشكيلة "IFFHS"، النجم إيرلينغ هالاند، والذي حصل على لقب أفضل لاعب في العالم لعام 2023، وفقا للاتحاد الدولي للتاريخ والإحصاء نفسه، متفوقا على الثنائي النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي مهاجم إنتر ميامي الأمريكي، وكيليان مبابي، اللذين تواجدا في التشكيلة المثالية أيضا.

في ما يلي التشكيلة المثالية لعام 2023، وفقا للاتحاد الدولي للتاريخ والإحصاء:

حراسة المرمى: إيدرسون (مانشستر سيتي)

خط الدفاع: روبن دياز (مانشستر سيتي)، كيم مين جاي (نابولي/ بايرن ميونخ)، ألفونسو ديفيز (بايرن ميونخ)

خط الوسط: رودري (مانشستر سيتي)، جود بيلينغهام (بوروسيا دورتموند/ ريال مدريد)، كيفين دي بروين (مانشستر سيتي)، ليونيل ميسي (إنتر ميامي).

خط الهجوم: هاري كين (توتنهام/ بايرن ميونخ)، إيرلينغ هالاند (مانشستر سيتي)، كيليان مبابي (باريس سان جيرمان).

iffhs.com

المصدر: "iffhs.com"