شاهد.. أفضل هدف ضمن الجولة 19 للدوري السعودي

حصل الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش، صانع ألعاب نادي النصر، على جائزة أفضل هدف، في الجولة 19 من منافسات دوري "روشن" السعودي لكرة القدم للمحترفين.

وسجل مارسيلو بروزوفيتش هدف التعادل لنادي النصر في شباك مضيفه التعاون (4-1) في الدقيقة 26 من زمن الشوط الأول للمباراة، يوم السبت الماضي، بتسديدة رائعة من داخل منطقة الجزاء، بعد تمريرة حاسمة من زميله البرازيلي تاليسكا، وجملة تكتيكية رائعة شارك فيها النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

ونال مارسيلو بروزوفيتش نسبة 54% من الأصوات في استفتاء طرحته رابطة الدوري عبر الحساب الرسمي لدوري "روشن" على موقع التواصل الاجتماعي "إكس"، متفوقا على ثاني نادي الرائد، خالد السبيعي، (35%)، وكريم البركاوي (11%)، اللذين ساهما في فوز فريقهما على نادي أبها (4-3) في المباراة التي جمعتهما يوم الجمعة الماضي.

أي منهم يستحق أن يكون #هدف_الجولة ؟ 👀 — دوري روشن السعودي (@SPL) December 31, 2023

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المصدر: "twitter/SPL"