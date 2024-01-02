السعودية.. النصر يستفز الهلال بتدوينة "ساخرة"

ألحق نادي النصر هزيمة ساحقة بمنافسه الهلال بنتيجة (112-83) نقطة، في المباراة التي جمعتهما يوم أمس الاثنين، ضمن منافسات الجولة الـ11 من الدوري السعودي لكرة السلة.

وشارك نادي النصر، بعد فوز فريق "العالمي" على الهلال بفارق 29 نقطة، في "ديربي" الرياض لكرة السلة، بنشر "تدوينة" كتبها الحساب الرسمي لألعاب النصر المختلفة "@Alnassr_SG" على منصة "إكس" جاء فيها: "صافرة النهاية!

سلة الذهب النصراوية تسحق الهلال، بفارق 29 نقطة

وبنتيجة 112 نقطة مقابل 83 للهلال!".

مضيفا: "تنويه: هذه نتيجة مباراة رسمية وليست تمرينا".

🔚 صافرة النهاية !



سلة الذهب النصراوية تسحق الهلال 🔥

بفـارق 29 نقطة 👏

وبنتيجة 112 نقطة مقابل 83 للهلال!



🛑 تنويه : هذه نتيجة مباراة رسمية وليس تمرين 🤷‍♂️ pic.twitter.com/WoGTvPC9XO — ألعاب النصر المختلفة (@Alnassr_SG) January 1, 2024

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ولاقت "التدوينة" تفاعلا كبيرا بين رواد منصات التواصل الاجتماعي، خاصة أن مواجهة الفريقين بمختلف الألعاب الرياضية تعد من أكثر المواجهات التنافسية في السعودية.

ويأتي ذلك بعد فوز نادي الهلال لكرة القدم على النصر بثلاثية نظيفة، في ديسمبر 2023، ضمن دوري "روشن" للمحترفين.

المصدر: "twitter/AlNassrFC"