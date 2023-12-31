أول تعليق لقائد لوتون تاون توم لوكير بعد تعرضه لسكتة قلبية

أصدر قائد نادي لوتون تاون الإنجليزي، توم لوكير يوم الأحد بيانا أكد فيه تحسنه وامتنانه للطاقم الطبي والمسعفين واللاعبين وذلك بعد أسبوعين من تعرضه لنوبة قلبية في إحدى مباريات فريقه.

وتعرض لوكير لسكتة قلبية خلال مواجهة فريقه ضد بورنموث منتصف الشهر الجاري ضمن الجولة 17 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وسقط اللاعب الويلزي فجأة على الأرض في منتصف الملعب دون احتكاكه باللاعبين بعد مرور نحو ساعة من عمر المباراة، وهرع الطاقم الطبي للفريقين لإنقاذ حياته قبل أن يتم نقله إلى المستشفى.

وخرج لوكير من المستشفى في 21 ديسمبر الجاري بعد تركيب جهاز مزيل الرجفان لمنع تكرار الحادث.

وقال لوكير في رسالة نشرها عبر حسابه على "إنستغرام": "أود فقط أن أقول إنني أبلي بلاء حسنا وأشعر بتحسن كبير، وهذا يرجع إلى الأعمال البطولية للاعبين والموظفين والأطباء والمسعفين".

وأضاف: "أشعر بالامتنان لأنني كنت محاطا بهؤلاء الأبطال وقت الحادث، لقد أنقذوا حياتي. لن أنسى أبدا ما فعلتموه من أجلي".

وتابع "على الرغم من أنني أشعر بالحزن لعدم مشاركتي في المباريات مع فريقي، إلا أنني أشعر بالفخر عندما أشاهد الأولاد (زملاءه في الفريق) يواصلون المعركة بدوني. الروح القتالية التي رأيتها في المباريات الثلاث الأخيرة منحتني دفعة كنت في أمس الحاجة إليها".

وأردف لوكير: "يجب أن يعرف أكبر عدد ممكن من الناس بالإنعاش القلبي الرئوي. إنه ينقذ الأرواح مثلما أنقذ حياتي".

وأتم: "لقد غمرني الدعم الذي تلقيته وأشكركم جميعا على رسائلكم وخطاباتكم وهداياكم وتمنياتكم الطيبة.. كان ذلك يعني الكثير بالنسبة لي ولعائلتي".

وتضمن منشور لوكير صورة تحمل أسماء الأطباء والمسؤولين الذين ساعدوا في إنقاذ حياته وعلاجه.

المصدر: RT