الدوري الإنجليزي.. لوتون تاون يعلن تعرض قائده توم لوكيير لسكتة قلبية في لقاء بورنموث (فيديو)

أعلن لوتون تاون تعرض قائده توم لوكيير، لسكتة قلبية في المباراة التي كانت تجمعه بنادي بورنموث يوم السبت في الجولة الـ17 من الدوري الإنجليزي والتي تم تعليقها بسبب هذا الحادث الطبي.

وكتب لوتون تاون عبر حسابه في منصة "إكس": "يؤكد طاقمنا الطبي أن قائد فريقنا تعرض لسكتة قلبية على أرض الملعب، لكنه استجاب في الوقت الذي تم فيه نقله على النقالة".

Our medical staff have confirmed that the Hatters captain suffered cardiac arrest on the pitch, but was responsive by the time he was taken off on the stretcher.



He received further treatment inside the stadium, for which we once again thank the medical teams from both sides.… pic.twitter.com/YCTiHtH5Nx — Luton Town FC (@LutonTown) December 16, 2023

وأضاف: "تلقى المزيد من العلاج داخل الملعب، وهو ما نشكر عليه مرة أخرى الطواقم الطبية للفريقين".

وتابع لوتون تاون في بيانه "تم نقل توم إلى المستشفى، حيث يمكننا طمأنة أنصاره بأن حالته مستقرة ويخضع حاليا لمزيد من الاختبارات".

وأتم "نود أن نشكر الجميع على دعمهم واهتمامهم".

وسقط لوكيير بشكل مروع على الأرض دون أن يمسه أي لاعب آخر في الدقيقة 59.

NOW - Bournemouth-Luton Town match has been suspended after Luton Town captain Tom Lockyer (29) collapsed on the pitch.pic.twitter.com/ZRiEulVpfs — Disclose.tv (@disclosetv) December 16, 2023

ولم يستجب اللاعب لنداء زملائه، ليركض روب إدواردز، مدرب لوتون تاون، ليطالب لاعبيه بالابتعاد، لإفساح المجال أمام الجهاز الطبي لعلاج قائدهم، وسط حالة من الرعب سيطرت على الجميع.

🚨Urgente🚨



🚨Parece un incidente grave que involucra a #TomLockyer, quien se desplomó.🚨



Suspendido #BournemouthVSLutonpic.twitter.com/jvhBlgJXkE — Fútbol Libre (@FutbolClubLibre) December 16, 2023

وغادر الفريقان الملعب بينما تلقى لوكيير رعاية طبية لنحو سبع دقائق في ملعب "فيتاليتي".

وحمل اللاعب البالغ من العمر 29 عاما في النهاية على محفة إلى خارج الملعب.

وكانت النتيجة تشير وقتها إلى التعادل 1-1 بين الفريقين، واتخذ الحكم سيمون هوبر قرار إيقاف المباراة عند الدقيقة 65.

المصدر: موقع لوتون تاون