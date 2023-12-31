تصرف ماني في لقاء التعاون يثير ضجة واسعة في السعودية والجماهير تطالب لجنة الأخلاق بالتدخل (فيديو)

هاجمت الجماهير السعودية وعلى الخصوص جماهير نادي التعاون، نجم نادي النصر الدولي السنغالي ساديو ماني بسبب تصرفاته المستفزة مع مشجعي الأندية المنافسة لفريقه في دوري روشن لكرة القدم.

واشتعلت الأزمة خلال مواجهة النصر والتعاون أمس السبت، إذ توجه الجناح السنغالي لجماهير المنافس لاستفزازهم أثناء احتفاله بهدف فريقه الثاني، الذي سجله زميله الإسباني إيميريك لابورت، إذ طالب ماني جماهير التعاون برفع أصواتهم وصافرات الاستهجان، في سخرية وتقليل من وجودهم.

وهذه ليست هي المرة الأولى التي يقوم فيها ماني بهذا التصرف، فسبق له أن توجه في مباريات عدة خاضها هذا الموسم مع النصر، لمدرجات الخصم لاستفزاز جماهيره، لذلك خرجت المطالب بمعاقبته.

وطالبت الجماهير السعودية لجنة الانضباط والأخلاق في الدوري السعودي بالتدخل ومعاقبة ماني على تصرفاته المستفزة للجماهير.

🚨🚨🚨🚨🚨 إستفزاز ماني تجاه مدرج الخصم …#لجنة_الانضباط_والاخلاق كيف الحال ..؟سكوتكم عنه في مباراة الاتفاق جعله يتمادى..! pic.twitter.com/sXqTJR79Ql — اللهم وفقني في أيامي القادمة (@N0018954674) December 30, 2023

وكتب أحد المشجعين السعوديين على منصة "إكس": "استفزاز ماني تجاه مدرج الخصم.. لجنة الانضباط والأخلاق كيف الحال؟.. سكوتكم عنه في مباراة الاتفاق جعله يتمادى..!".

إستفزاز ماني اتجاه مدرج الخصم !!

ننتظر تدخل #لجنة_الانضباط_والاخلاق

ولا راح نشوف نفس هالأستفزارت كل مباراة !!

#النصر_التعاونpic.twitter.com/EMsIVPKnX4 — محمد الهلالي 🥈 (@1m2_h) December 30, 2023

وقال مشجع آخر: "استفزاز ماني تجاه مدرج الخصم.. ننتظر تدخل لجنة الانضباط والأخلاق ولا راح نشوف نفس هذه الاستفزازات كل مباراة".

أما مشجع ثالث فكتب: "ساديو ماني فعل نفس الحركة الاستفزازية أمام الاتفاق وأمام جمهور الاتفاق ولم تتم معاقبته، واليوم (أمس) يكرر نفس الحركة أمام جمهور التعاون، ولا رقيب ولا حسيب، وعلى فكرة من الجولة الثامنة وهو مهدد بالإيقاف وحتى الآن رغم تجاوزاته لم يستطع أحد إيقافه!!".

ساديو ماني فعل نفس الحركه الاستفزازيه امام الاتفاق وامام جمهور الاتفاق ولم يتم معاقبته واليوم يكرر نفس الحركه امام جمهور التعاون ولا رقيب ولا حسيب وعلى فكره من الجوله ال٨ وهو مُهدد بالايقاف وحتى الان رغم تجاوزاته لم يستطيع احد ايقافه !!!! #النصر_التعاونpic.twitter.com/ze9OPF5AM9 — مُجرد رأي ✍🏻🕸 (@hilal66___) December 30, 2023

وقال مشجع آخر: "تصرف طفولي واستفزازي من ساديو ماني تجاه جمهور التعاون، هل تطبق عليه عقوبة انضباطية ولا بتمشي مثل غيرها؟!"، بينما دون آخر: "لكم أن تتخيلوا وصلنا للجولة 19 وماني مهدد بالبطاقة الصفراء الرابعة من الجولة الثامنة بالرغم من أنه كل جولة يرتكب خطأ واحد على الأقل في كل مباراة ويستحق عليه البطاقة الصفراء وكان آخرها مباراة الأمس تعمده استفزاز جمهور التعاون! وأخرتها يهاجمون (الحكم) الهويش على توجيهه بطاقة صفراء لرونالدو (زميل ماني في نادي النصر بسبب احتجاجه)".

#النصر_التعاون



لكم أن تتخيلو وصلنا للجولة 19 و ماني مهدد بالكرت الأصفر الرابع من الجولة 8 بالرغم بأنه كل جولة يرتكب خطا واحد على الأقل في كل مباراة ويستحق عليه الكرت الأصفر وكان أخرها مباراة الأمس تعمده أستفزاز جمهور التعاون !



وأخرتها يهاجمون الهويش على كرت رونالدو !😒 pic.twitter.com/WzBSqTX518 — عبدالمحسن الغامدي🇸🇦 (@mohsen_ghamdi1) December 31, 2023

المصدر: RT