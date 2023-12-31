كأس آسيا.. عموتة يستعين بالهداف التاريخي لمنتخب الأردن

قرر مدرب منتخب الأردن، المغربي الحسين عموتة، الاستعانة بمهاجم نادي الحسين إربد، المخضرم حمزة الدردور في نهائيات كأس آسيا التي تنطلق الشهر المقبل في العاصمة القطرية الدوحة.

وجاء الدردور على رأس القائمة النهائية لمنتخب الأردن التي أعلنها عموتة يوم الأحد لخوض نهائيات كأس آسيا التي تستضيفها قطر بين 12 يناير و10 فبراير المقبلين، حيث وضعت القرعة منتخب "النشامى" في المجموعة الخامسة إلى جانب كوريا الجنوبية والبحرين وماليزيا.

قائمة النشامى لنهائيات كأس آسيا 🇯🇴



التفاصيل: https://t.co/qTRoicd6qo



📱حمل تطبيق الاتحاد الأردني لكرة القدم الآن



للآيفون : https://t.co/llNe1W31sN

للأندرويد: https://t.co/OTe83MmH4B#معك_يالنشميpic.twitter.com/jjADF50Au6 — Jordan FA - الاتحاد الأردني لكرة القدم (@JordanFA) December 31, 2023

وسيقود الدردور (33 عاما) هجوم منتخب الأردن إلى جانب الثلاثي موسى التعمري (مونبلييه الفرنسي)، ويزن النعيمات (الأهلي القطري)، وعلي علوان (الشمال القطري).

ويعتبر الدردور الذي غاب عن المشاركة في النسخة الأخيرة للبطولة القارية التي أقيمت في الإمارات عام 2019، الهداف التاريخي لمنتخب الأردن برصيد 35 هدفا في 121 مباراة دولية خاضها خلال مسيرته مع منتخب النشامى والتي انطلقت عام 2011.

وينتظر أن يغادر وفد منتخب الأردن إلى الدوحة الثلاثاء المقبل لإقامة معسكر تدريبي تأهبا لخوض مباراتين وديتين أمام قطر واليابان يومي 5 و9 يناير، قبل افتتاح مشاركته في النهائيات الآسيوية في 15 يناير بمواجهة المنتخب الماليزي.

وهنا قائمة الأردن للمشاركة في كأس آسيا:

- لحراسة المرمى: يزيد أبو ليلى (الجبلين السعودي)، عبدالله الفاخوري (الوحدات الأردني)، أحمد جعيدي (شباب الأردن).

للدفاع: عبد الله نصيب (الحسين إربد)، يزن العرب (الشرطة العراقي)، أنس بني ياسين (الفيصلي الأردني)، براء مرعي (الفيصلي الأردني)، سالم العجالين (الفيصلي الأردني)، محمد أبو حشيش (العهد اللبناني)، إحسان حداد (الفيصلي الأردني)، فراس شلباية (الوحدات الأردني).

-للوسط: فادي عوض (بي دي ار ام الماليزي)، رجائي عايد (الحسين إربد)، نزار الرشدان (الفيصلي الأردني)، إبراهيم سعادة (الخور القطري)، نور الروابدة (سيلانغور الماليزي) ، محمود مرضي (الحسين إربد)، مهند أبو طه (الوحدات)، محمد أبو زريق "شرارة" (الأهلي الليبي)، أنس العوضات (الوحدات الأردني)، يوسف أبو جلبوش (الفيصلي الأردني)، صالح راتب (الوحدات الأردني).

-للهجوم: موسى التعمري (مونبلييه الفرنسي)، علي علوان (الشمال القطري)، حمزة الدردور (الحسين إربد)، ويزن النعيمات (الأهلي القطري).

المصدر: أ ف ب