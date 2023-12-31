لوس أنجلوس الأمريكي يضم الحارس الفرنسي هوغو لوريس

أعلن فريق لوس أنجلوس المنافس في الدوري الأمريكي لكرة القدم، يوم الأحد، تعاقده مع الحارس الفرنسي هوغو لوريس قادما من نادي توتنهام الإنجليزي.

وقال نادي لوس أنجلوس عن الصفقة في تدوينة نشرها على حسابه في منصة "إكس"، إنه ضم لوريس (37 عاما) بعقد يمتد حتى نهاية عام 2024 مع خيار التمديد لعامي 2025 و2026.

Hugo Lloris Is Black & Gold.



📝 #LAFC signs goalkeeper Hugo Lloris on a permanent transfer from @SpursOfficial to a guaranteed contract through 2024 with options for 2025 and 2026. — LAFC (@LAFC) December 30, 2023

وينضم لوريس إلى الدوري الأمريكي الذي ضم منذ الصيف الماضي ثلاثي إنتر ميامي، الأرجنتيني ليونيل ميسي والأوروغوياني لويس سواريز (كلاهما 36 عاما) والإسباني سيرجيو بوسكيتس (35 عاما).

وكان آخر ظهور للوريس مع توتنهام في 23 أبريل الماضي أمام نيوكاسل، حين مني فريقه بخسارة ثقيلة 1-6، واستبدل الحارس الفرنسي حينها بين الشوطين بسبب إصابة غيبته عن باقي الموسم.

وسبق أن أعلن لوريس اعتزاله الدولي عقب حلوله وصيفا مع فرنسا خلف الأرجنتين المتوجة بكأس العالم في قطر نهاية العام الماضي.

ويحمل الحارس المتوج بمونديال "روسيا 2018" مع فرنسا، الرقم القياسي في عدد المباريات الدولية مع منتخب بلاده بـ145 مباراة.

المصدر: وكالات