رونالدو يوجه نصيحة لنجوم كرة القدم في العالم قبل انطلاق الميركاتو الشتوي (فيديو)

حرص قائد نادي النصر السعودي، النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو على توجيه رسالة إلى نجوم كرة القدم قبل فترة الانتقالات الشتوية التي تفتتح نافذتها في يناير المقبل.

وقال رونالدو خلال تصريحات لشبكة "SSC" الرياضية السعودية عقب فوز فريقه النصر على التعاون 4-1 أمس السبت في الجولة الـ19 من الدوري السعودي: "تحدثت من قبل وقلت إن الدوري السعودي سيكون من أقوى 5 دوريات في العالم، والآن أقول إن دوري روشن يشاهده الجميع في العالم".

🎤 رونالدو قائد #النصر:



- 2023 عام جميل ومختلف بالنسبة لي مع النادي والمنتخب البرتغالي



- العالم أجمع يتابع الدوري هُنا، وأنصح جميع لاعبي العالم بالانضمام إلى الدوري السعودي🇸🇦#التعاون_النصر#دوري_روشن_السعودي | #SSCpic.twitter.com/9E6EwDrVfb — SSC (@ssc_sports) December 30, 2023

وأضاف: "العالم أجمع يتابع الدوري هنا، وأنصح نخبة لاعبي العالم بالقدوم إلى الدوري السعودي، ومشاركتنا متعة هذه المسابقة".

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وأصبح رونالدو بعمر 38 عاما هدافا للعالم في عام 2023 برصيد 54 هدفا، بفارق هدفين عن الإنجليزي هاري كين مهاجم بايرن ميونخ والفرنسي كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان.

كما يتصدر رونالدو قائمة هدافي الدوري السعودي بعدما وصل للهدف رقم 20 متقدما بفارق ثلاثة أهداف عن أقرب مطارديه مهاجم نادي الهلال الدولي الصربي ألكسندر ميتروفيتش.

المصدر: شبكة "SSC" الرياضية السعودية