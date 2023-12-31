الولايات المتحدة.. السماح للملاكمين المتحولين جنسيا بالمشاركة في المسابقات النسائية

أفادت صحيفة "ديلي ميل"، نقلا عن رابطة USA Boxing، بأن هذه الرابطة ستسمح للمتحولين جنسيا بالمشاركة في البطولات النسائية اعتبارا من عام 2024، بعد مراعاة شروط معينة.

ووفقا للصحيفة، سيتوجب على الرياضيين الراغبين في تغيير الفئات، الإعلان عن هويتهم الجنسية الجديدة، والخضوع لعملية إعادة تحديد الجنس والخضوع لاختبارات هرمونية ربع سنوية وتقديم البيانات إلى الاتحاد.

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بالنسبة للرجال الذين قاموا بتغيير جنسهم، يجب ألا يتجاوز مستوى هرمون التستوستيرون في الدم 5 نانومول / لتر. ولدى الملاكم الذكر، يجب أن يتجاوز مستوى الهرمون 10 نانومول/لتر. ومع ذلك، لن يتمكن الرياضيون الذين تقل أعمارهم عن 18 عاما من تغيير الفئات.

في يوليو الماضي، قال رئيس اللجنة الأولمبية الدولية توماس باخ، إن القرارات المتعلقة بقبول الأشخاص المتحولين جنسيا يجب أن تتخذها الاتحادات الرياضية، وأشار إلى أن الحظر المفروض على المشاركة يجب أن يكون مدعوما بنتائج الأبحاث ذات الصلة. وشدد على عدم جواز انتهاك حقوق الإنسان.

في يوم 26 أبريل، أعلنت رابطة USA Boxing، أنها ستنهي عضويتها في الاتحاد الدولي للملاكمة (IBA) احتجاجا على قبول الرياضيين الروس والبيلاروسيين في البطولات دون فرض حظر على إظهار الهوية الوطنية.

المصدر: تاس