الخطيب يوجه رسالة للاعبي الأهلي بعد تتويجهم بكأس السوبر المصري

حرص رئيس نادي الأهلي محمود الخطيب على تهنئة لاعبي فريقه وجهازه الفني والإداري بعد الفوز بكأس السوبر المصري للمرة الـ14 في تاريخ النادي وللمرة الأولى بالنظام الجديد للمسابقة.

وتوج الأهلي بكأس السوبر المصري عقب فوزه على منافسه مودرن فيوتشر بنتيجة 4-2 في مباراة جمعت الفريقين أمس الخميس على ملعب "محمد بن زايد" في أبوظبي.

الأهلي 4-2 فيوتشر



شاهد سيناريو الأهداف في المباراة المثيرة#الأهلي_فيوتشر#كأس_السوبر_المصريpic.twitter.com/UGFBwJDGvi — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) December 28, 2023

وحصد الأهلي لقب السوبر المصري للمرة الـ14 في تاريخه بعد فوزه بأول نسخة تقام بمشاركة أربعة أندية.

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وأشاد الخطيب في بيان نشره موقع الأهلي "بالأداء المتميز للاعبين، وروحهم العالية، وإصرارهم على تحقيق الفوز، رغم الإجهاد البدني والذهني الذي نال من عناصر الفريق بسبب ضغط المباريات غير المسبوق، ما بين لقاءات محلية وإفريقية وعالمية، في فترة زمنية محدودة".

وتابع: "كعادتهم، لاعبو الأهلي تحملوا المسؤولية وأسعدوا الجماهير، سواء التي ساندت الفريق في مونديال الأندية بالسعودية، أو بكأس السوبر بالإمارات، أو الملايين الذين يدعمون ناديهم في كل مكان".

وأتم الخطيب: "إن هذا الفوز يضاعف من مسؤوليات منظومة الفريق، وأن الفترة المقبلة سوف تشهد تحديات عديدة لن تكون سهلة.. وهو الأمر الذي يستوجب معه الاستعداد الجيد على كافة المستويات، خاصة أن جماهير النادي دائما ما تطالب بالمنافسة على كل لقب، وهذه هي قيمة الأهلي وتاريخه في كل زمان ومكان".

المصدر: موقع نادي الأهلي