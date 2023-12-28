الأهلي يتفادى مفاجآت فيوتشر ويتوج بكأس السوبر المصري (فيديو)

تغلب نادي الأهلي بشق الأنفس على منافسه مودرن فيوتشر بنتيجة 4-2 في مباراة جمعت الفريقين يوم الخميس في نهائي كأس السوبر المصري لكرة القدم على ملعب "محمد بن زايد" في أبوظبي.

وشهدت المباراة ندية قوية بين الفريقين، حيث تقدم الأهلي بهدفين في الشوط الأول سجلهما محمود عبد المنعم "كهربا" في الدقيقة 13 وحسين الشحات في الدقيقة 34، إلا أن فيوتشر أدرك التعادل من فرصتيه الوحيدتين على مرمى الأهلي في الشوط الثاني، بهدفي عمر السعيد في الدقيقة 76 ومحمد محمود في الدقيقة 81 من زمن المباراة.

الأهلي 4-2 فيوتشر



شاهد سيناريو الأهداف في المباراة المثيرة#الأهلي_فيوتشر#كأس_السوبر_المصريpic.twitter.com/UGFBwJDGvi — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) December 28, 2023

وانتهى الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل 2-2 ليلجأ الفريقان إلى لعب شوطين إضافيين، حيث سجل المهاجم الفرنسي أنتوني موديست هدف الأهلي الثالث في الدقيقة 114، وأضاف كريم فؤاد الهدف الرابع في الدقيقة 116 ويؤمن فوز "المارد الأحمر" بكأس السوبر المصري.

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وحصد الأهلي لقب السوبر المصري للمرة الـ14 في تاريخه بعد فوزه بأول نسخة تقام بمشاركة أربعة أندية.

المصدر: RT