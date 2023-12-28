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شوبير يرتكب هفوة "قاتلة" في نهائي كأس السوبر المصري (فيديو)

الرياضة

شوبير يرتكب هفوة
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ارتكب حارس مرمى النادي الأهلي مصطفى شوبير خطأ فادحا خلال مباراة فريقه ضد مودرن فيوتشر في نهائي كأس السوبر المصري لكرة القدم.

وفي الدقيقة 76 عندما كان الأهلي متقدما بنتيجة مطمئنة 2-0، أعاد أحد المدافعين الكرة لشوبير، لكن الأخير تباطأ في لعبها إلى زملائه، ما دفع عمر السعيد مهاجم فيوتشر إلى الضغط عليه، ما تسبب في ارتباك حارس الأهلي، الذي سدد الكرة إلى جسد مهاجم فيوتشر لتسكن شباك الأهلي.

ولسوء حظ شوبير، فقد حفز هذا الهدف لاعبي فيوتشر ونجحوا في تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 81 عن طريق محمد محمود.

وانتهى الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل 2-2 ليحتكم الفريقان لشوطين إضافيين.

وتشير النتيجة إلى التعادل 2-2 بعد مرور خمس دقائق من الشوط الإضافي الأول.

المصدر: RT

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