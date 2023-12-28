شوبير يرتكب هفوة "قاتلة" في نهائي كأس السوبر المصري (فيديو)

ارتكب حارس مرمى النادي الأهلي مصطفى شوبير خطأ فادحا خلال مباراة فريقه ضد مودرن فيوتشر في نهائي كأس السوبر المصري لكرة القدم.

وفي الدقيقة 76 عندما كان الأهلي متقدما بنتيجة مطمئنة 2-0، أعاد أحد المدافعين الكرة لشوبير، لكن الأخير تباطأ في لعبها إلى زملائه، ما دفع عمر السعيد مهاجم فيوتشر إلى الضغط عليه، ما تسبب في ارتباك حارس الأهلي، الذي سدد الكرة إلى جسد مهاجم فيوتشر لتسكن شباك الأهلي.

خطأ كبير من مصطفى شوبير..



عمر السعيد يستغل الخطأ ويسجل هدف تقليص الفارق#الأهلي_فيوتشر#كأس_السوبر_المصريpic.twitter.com/iMWI3TXyoQ — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) December 28, 2023

"أنا بعترف إني حسدت مصطفى" 🗣️



مصطفى شوبير يخطئ.. وعمر السعيد يسجل الأول لمودرن فيوتشر في مرمى الأهلي pic.twitter.com/INhHtUqDYS — Kora Plus (@KoraPlusEG) December 28, 2023

ولسوء حظ شوبير، فقد حفز هذا الهدف لاعبي فيوتشر ونجحوا في تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 81 عن طريق محمد محمود.

وانتهى الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل 2-2 ليحتكم الفريقان لشوطين إضافيين.

وتشير النتيجة إلى التعادل 2-2 بعد مرور خمس دقائق من الشوط الإضافي الأول.

المصدر: RT