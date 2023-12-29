قيمة جوائز الأهلي المصري المالية في عام 2023

تجاوزت المكاسب المالية لنادي الأهلي المصري خلال عام 2023 من المشاركة في جميع البطولات الموسم الماضي و الجاري 10 ملايين دولار.

وأضاف الأهلي لخزائنه اللقب الـ150 في تاريخه بالفوز على مودرن فيوتشر بنتيجة 4-2 في كأس السوبر المصري 2023.

وشارك الأهلي في 6 بطولات مختلفة حصد جوائزها بالدولار الأمريكي.

وحقق الأهلي لقب دوري أبطال إفريقيا ما مكنه من المشاركة في كأس السوبر الإفريقي وكأس العالم للأندية، كما شارك في النسخة الأولى من الدوري الإفريقي.

وكذلك لقب الدوري المصري ما سمح له بالمشاركة في كأس السوبر للأندية الأبطال بنظامها الجديد.

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وجاءت مكاسب الأهلي المالية خلال عام 2023:

كأس العالم للأندية 2022 (فبراير 2023) – 2 مليون دولار

دوري أبطال إفريقيا – 4 ملايين دولار

كأس السوبر الإفريقي – 250 ألف دولار

الدوري الإفريقي – مليون و700 ألف دولار

كأس العالم للأندية 2023 – 2.5 مليون دولار

السوبر المصري 2023 – 250 ألف دولار

كما حقق الفريق مبلغ قدره 500 ألف درهم من التتويج بلقب كأس السوبر المصري في مايو الماضي بعد الفوز على بيراميدز.

المصدر: filgoal