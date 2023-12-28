صدمة كبيرة لإنتر ميامي بشأن ميسي

تنتظر نادي إنتر ميامي الأمريكي، صدمة كبرى في الموسم الجديد من مسابقة الدوري الأمريكي، بشأن الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم الفريق.

ومن المقرر أن ينطلق الموسم الجديد من مسابقة الدوري الأمريكي الممتاز في شهر فبراير عام 2024 المقبل، حيث سيلعب إنتر ميامي ضد ريال سولت ليك، يوم 21 فبراير في أولى مبارياته بالدوري.

وستكون هذه هي المرة الأولى التي يلعب فيها ميسي مع ناديه الجديد إنتر ميامي من بداية الموسم في الدوري الأمريكي، منذ أن انضم إلى النادي في الانتقالات الصيفية الماضية.

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وكشفت صحيفة "ماركا" الإسبانية، أنه من المتوقع أن يغيب ليونيل ميسي عن المشاركة مع فريق إنتر ميامي في 7 مباريات بالموسم الجديد من مسابقة الدوري الأمريكي، وذلك بسبب التزاماته مع منتخب الأرجنتين بما يتماشى مع فترات التوقف الدولية التي ينظمها الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، ومشاركته في بطولة كوبا أمريكا 2024.

وأكدت الصحيفة الإسبانية، أن المباريات التي سيغيب عنها ميسي مع إنتر ميامي في مسابقة الدوري الأمريكي في فترات التوقف الدولي على مدار عام 2024، ستكون ضد كل من دي سي يونايتد، ونيويورك ريد بولز، وفيلادلفيا يونيون، وكولومبوس كرو، وناشفيل، وتشارلوت، وإف سي سينسيناتي.

المصدر: "وسائل إعلام"