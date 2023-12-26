تأثير ميسي يمتد إلى منازل جيرانه (صور)

لم يقتصر تأثير الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم إنتر ميامي الأمريكي داخل الملاعب فقط، بل وصل إلى زيادة قيمة عقار جيرانه في الولايات المتحدة الأمريكية.

وانتقل ليونيل ميسي انتقل إلى إنتر ميامي الصيف الماضي بعقد يربطه بالنادي الأمريكي لمدة عامين ونصف، على أن يتقاضى راتبا سنويا تتراوح قيمته بين 50 إلى 60 مليون دولار في الموسم الواحد.

وبعدما أمضى الأشهر القليلة الأولى في أمريكا بشقة بقيمة 9 ملايين دولار، اشترى الفائز بكأس العالم 2022 عقارا جديدا بقيمة 10.75 مليون دولار في شمال فورت لودرديل في سبتمبر الماضي.

وكشفت صحيفة "ديلي ميل" الإنجليزية أن المنزل الفخم لميسي، تبلغ مساحته 10500 قدم مربع.

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Legion-Media

وأضافت أن أحد جيران ميسي هو رجل الأعمال الأمريكي والمدون الشهير باتريك بيت ديفيد، والذي أكد أن قصره في فورت لودرديل ازداد سعره بأكثر من 25 مليون دولار منذ أن انتقل ليونيل ميسي إلى المنزل المجاور.

وفي حديثه إلى شبكة "VladTV"، قال بيت ديفيد: "حتى الآن، وفقا لأسعار السوق اليوم، حققت بالفعل 25 مليون دولار من الأسهم في المنزل الذي أملكه".

مضيفا:"الجميع يريد أن يقطن حي ميسي، إنها منطقة تقع على جزيرة، وهناك طريق واحد للوصول إليها، ومؤمنة بشكل كامل".

وتابع: "منذ سكن ميسي في منزله الجديد، والجميع يأتون بقوارب ليشاهدوا المنازل".

ووفقا للصحيفة فقد اشترى زميل ميسي في إنتر ميامي، سيرخيو بوسكيتس هو الآخر منزلا، في الحي جنوب ولاية فلوريدا، مقابل 9 ملايين دولار.

Legion-Media

Legion-Media

Legion-Media

Legion-Media

Legion-Media

ويتكون منزل ميسي الجديد من 10 غرف نوم، ومرفأين للزوار، ومسبح، وهو ضمن منطقة يقطنها الأثرياء، ويبعد 15 دقيقة عن ملعب إنتر ميامي.

أما داخل المنزل، فيتميز بتواجد 9 حمامات، ومطبخ إيطالي، وغرفة لياقة بدنية وسبا، وجناح VIP، وشرفة تطل على أفق فورت لودرديل.

كما يضم المنزل المذهل أيضا سينما وملعب غولف وأجهزة محاكاة للسباقات، ما يوفر فرصا مثالية لقضاء وقت الفراغ لعائلته.

المصدر: "وسائل إعلام"