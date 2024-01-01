حجب الرقم (10) تكريما له.. قرار تاريخي ومفاجئ بسبب ميسي

اتخذ الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم، قرارا تاريخيا، بحجب الرقم (10) مدى الحياة في منتخب "التانغو" بعد اعتزال قائده النجم ليونيل ميسي، تكريما له.

وقال رئيس الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم، كلاوديو تابيا، في تصريحات أبرزتها صحيفة "ديلي ميل" البريطانية: "عندما يعتزل ميسي اللعب مع المنتخب الوطني لن نسمح لأي شخص آخر بارتداء الرقم 10 من بعده".

وأضاف: "الرقم 10 سنحجبه مدى الحياة تكريما له.. هذا أقل ما يمكننا القيام به من أجل ميسي".

It’s official. The number 10 Argentina jersey will be retired when Messi retires. It will never be worn by another Argentinian footballer ever again. 🇦🇷🐐



pic.twitter.com/ICN5DWxjs7 — FCB Albiceleste (@FCBAlbiceleste) December 31, 2023

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وشارك ميسي لأول مرة مع منتخب الأرجنتين عندما كان يبلغ من العمر 18 عاما، في عام 2005، لكنه طرد بعد دقيقتين فقط في بداية مسيرته الأسطورية، حيث سجل "البرغوث" 106 أهداف لمنتخب بلاده خلال 180 مباراة دولية حتى الآن، وقاد "التانغو" للفوز بلقبي "كوبا أمريكا" وكأس العالم لكرة القدم "قطر 2022".

يذكر أن ليونيل ميسي (36 عاما) حقق بداية مميزة لمسيرته مع ناديه إنتر ميامي في عام 2023، حيث سجل 11 هدفا خلال 14 مباراة وقاد الفريق للحصول على أول لقب له في تاريخه على الإطلاق.

المصدر: وسائل إعلام