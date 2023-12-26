ملاكم بريطاني يبيع قميص محمد صلاح في مزاد علني لصالح فلسطين

شهد أحد المزادات بمدينة مانشستر الإنجليزية الأسبوع الماضي بيع قميص النجم المصري محمد صلاح لاعب منتخب مصر ونادي ليفربول الإنجليزي، مقابل 250 ألف جنيه إسترليني.

وتم طرح القميص الموقع من النجم المصري بالمزاد، بعدما قدمه الملاكم البريطاني أمير خان، والذي قرر التبرع بالقميص الذي حصل عليه من صلاح شخصيا وطرحه في المزاد، على أن يخصص عائد بيع قميص النجم المصري لصالح المتضررين من الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

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وخلال المزاد الخيري، حصد قميص نادي ليفربول الذي يحمل اسم وتوقيع محمد صلاح، ربع مليون جنيه إسترليني، وهو الرقم الأعلى بالمزاد.

ونشر صلاح مع متابعيه صورة لشجرة "الكريسماس" عبر حسابه على منصة "إكس"وأرفقها بتعليق: "عيد الميلاد هو الوقت الذي تجتمع فيه العائلات وتحتفل، ومع استمرار الحرب الوحشية التي تجتاح الشرق الأوسط، وخاصة مع الموت والدمار في قطاع غزة، نصل هذا العام إلى عيد الميلاد بقلوب مثقلة جدا ونشارك ألم تلك العائلات التي تحزن على فقدان أحبائها.. من فضلكم لا تنسوهم ولا تعتادوا على معاناتهم. عيد ميلاد مجيد".

المصدر: "وسائل إعلام"