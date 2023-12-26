صلاح بانتظار إنجاز جديد أمام بيرنلي الليلة

يستعد النجم المصري محمد صلاح جناح ليفربول لتحقيق رقم جديد بقميص الريدز في البريميرليغ.

ويحل ليفربول ضيفا على بيرنلي اليوم الثلاثاء على ملعب "تيرف مور" ضمن مباريات الجولة الـ19 للدوري الإنجليزي الممتاز.



ومن المتوقع أن تشهد المباراة رقما قياسيا جديدا للفرعون المصري الذي يحتاج تسجيل هدف لتحقيق إنجاز جديد بقميص الريدز.

وبحسب الموقع الرسمي لليفربول فإن صلاح يحتاج هدفا من أجل بلوغ 150 هدفا مع الريدز في الدوري الإنجليزي.

Mo Salah 150! Huge congrats to Mo Salah, who is now one of the top 10 Premier League goal scorers of all time!! What’s next for Salah? Check out the Oracle Analytics Dashboard and keep your eye on the stats: https://t.co/Y6KMrKMW42pic.twitter.com/aV6x3NQl4n — David Gálvez (@_davidgalvez) December 24, 2023

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وسجل صلاح 149 هدفا مع ليفربول بالدوري الإنجليزي خلال 263 مباراة وصنع 69 آخرين.



وفي حال سجل هدفا اليوم سيصبح خامس لاعب من ليفربول يصل إلى 150 هدفا في البريميرليغ.



ويعتبر صلاح الهداف التاريخي للفريق الأحمر في الدوري الإنجليزي الممتاز الذي بدأ منذ موسم 1991-1992.



وتعادل ليفربول في آخر مباراتين مع مانشستر يونايتد (0-0) وأرسنال (1-1) على الترتيب، ليحتل المركز الثاني برصيد 39 نقطة، خلف "الغانرز" المتصدر، بنقطة واحدة.

المصدر: وسائل إعلام"