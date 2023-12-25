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بصورة معبرة.. محرز يوضح الفرق بين احتفال العالم بـ"الكريسماس" وحال غزة

الرياضة

بصورة معبرة.. محرز يوضح الفرق بين احتفال العالم بـ
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جدد نجم منتخب الجزائر لكرة القدم رياض محرز المحترف في صفوف نادي الأهلي السعودي، تضامنه مع غزة في ظل تعرض القطاع للقصف الإسرائيلي.

ونشر محرز عبر خاصية "القصص" على حسابه في منصة "إنستغرام"، أمس الأحد، صورة عبارة عن شجرة عيد الميلاد ("الكريسماس") نصفها مضاء بشكل طبيعي وكتب عليها "العالم"، والنصف الآخر يمثل القصف الإسرائيلي لقطاع غزة ولهيب نيران القصف المشتعلة وكتب عليه "غزة". 

بصورة معبرة.. محرز يوضح الفرق بين احتفال العالم بـ

وكان مضمون الصورة واضحا، وهو أن العالم يحتفل بـ"الكريسماس" في وقت تعاني فيه غزة من القصف الإسرائيلي.

وكان محرز من بين أول اللاعبين ومشاهير الرياضة الذين نشروا رسائل دعم ومساندة لأهل غزة منذ اندلاع الحرب في القطاع بين حركة حماس والجيش الإسرائيلي في السابع من أكتوبر الماضي.

المصدر: RT

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