رئيس "يويفا" ساخرا من "السوبر ليغ": ستقام البطولة بفريقين فقط

سخر رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، السلوفيني ألكسندر تشيفرين، من دوري السوبر الأوروبي "السوبر ليغ"، بقوله "آمل أن يبدأوا مسابقتهم الرائعة في أقرب وقت ممكن مع فريقين".

وقضت محكمة العدل الأوروبية اليوم الخميس، بأحقية الأندية في تأسيس دوري السوبر الأوروبي "سوبر ليغ"، مؤكدة أن الاتحادين الأوروبي "يويفا" والدولي "فيفا" لكرة القدم، يسيئان استخدام مركزهما المهيمن لعرقلة خطط المسابقة.

ويعني الحكم عمليا أن "يويفا" و"فيفا" لن يستطيعا حظر أو معاقبة الأندية واللاعبين المشاركين في بطولة منظمة خارج نطاق ولايتهما.

وعرضت شركة A22، التي تقف وراء السوبر ليغ، شكلا جديدا للبطولة اليوم الخميس، قائلة إنها ستقسم إلى 3 دوريات، لكن تشيفرين انتقدها بشدة.

وقال ألكسندر تشيفرين لوسائل إعلام أوروبية مساء اليوم الخميس: "لقد شاهدت ما يسمى بالعرض التقديمي لـ A22. من الصعب أن تقرر ما إذا كان يجب أن تشعر بالصدمة أو التسلية بالعرض. إنها أكثر إغلاقا من نسخة 2021 التي رفضها الجميع".

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وأضاف: "لن نحاول إيقافهم. يمكنهم إنشاء ما يريدون. آمل أن يبدأوا مسابقتهم الرائعة في أقرب وقت ممكن مع فريقين. آمل أن يعرفوا ما يفعلونه، لكنني لست متأكدا من ذلك".

ويبقى برشلونة وريال مدريد فقط في قائمة المشاركين رسميا في المسابقة، حيث انسحب المساند لهما يوفنتوس الإيطالي في يوليو 2023.

وتابع تشيفرين (56 عاما) أن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم: "سيراجع قرار محكمة العدل الأوروبية" و"سيرى ما إذا كنا بحاجة إلى تعزيز التفويض".

وواصل: "من الواضح الآن أنهم يقدمون منافسة مغلقة كنا نعرفها طوال الوقت. ولن نحاول إيقافهم".

وأوضح رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم أن الفائزين بالدوريات المحلية سيتأهلون إلى "الدوري الأزرق" وهو القسم الثالث في دوري السوبر، لذا لن تتمكن أندية مثل "جيرونا أو أتالانتا" من الوصول إلى البطولة.

المصدر: وكالات