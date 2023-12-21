رئيس ريال مدريد يعلق على قرار محكمة العدل الأوروبية بشأن "السوبر ليغ"

أبدى رئيس نادي ريال مدريد الإسباني، فلورنتينو بيريز، ارتياحه الكبير لقرار محكمة العدل الأوروبية بشأن إنشاء "السوبر ليغ"، مشيرا إلى أنه يوم عظيم في تاريخ كرة القدم.

وقد أقرت محكمة العدل الأوروبية بالحق في إنشاء دوري السوبر الأوروبي "السوبر ليغ"، وأدانت احتكار الاتحاد الأوروبي "يويفا" والاتحاد الدولي "فيفا" لكرة القدم إقامة مسابقات كرة القدم.

وقال فلورنتينو بيريز في بيان رسمي: "نرحب بقرار محكمة العدل الأوروبية بارتياح كبير. وفي الأيام المقبلة سندرس بعناية نطاق هذا القرار الذي له أهمية تاريخية كبيرة".

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وأضاف: "لن تكون كرة القدم الأوروبية حكراً لأحد، ومن اليوم وصاعداً ستصبح الأندية سيدة مصيرها. إننا نرى أنفسنا قادرين على تعزيز المسابقات، لقد انتصرت أوروبا الحريات. إنه يوم عظيم في تاريخ كرة القدم".

وتابع: "قبل 70 عاماً. اتخذنا خطوة عملاقة في مجال كرة القدم من خلال إنشاء كأس أوروبا، والآن علينا إعطاء الدفعة التي تحتاجها كرة القدم. الجدارة واحترام اللعب المالي النظيف سيكونان في الطليعة. لم يقل أحد إن إنهاء الاحتكار سيكون سهلا، ولكن لدينا الفرصة لتنفيذ حوكمة شفافة تتعايش مع التقنيات الجديدة".

وأكمل بيريز: "نحن في بداية حقبة جديدة، وسنكون قادرين على العمل بحرية ودون تهديدات من أجل الابتكار وتحسين كرة القدم. فاعتباراً من اليوم، أصبح الحاضر والمستقبل أخيرا في أيدي الأندية والمشجعين. مصيرنا أصبح في يدنا وملكا لنا".

المصدر: وكالات