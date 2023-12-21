محكمة العدل الأوروبية تصدر قرارا بشأن "السوبر ليغ".. وردود أفعال متباينة

قضت محكمة العدل الأوروبية بأحقية الأندية في تأسيس دوري السوبر الأوروبي " سوبر ليغ"، مؤكدة أن الاتحادين الدولي والأوروبي لكرة القدم، خالفا قانون المنافسة بمنع ظهور البطولة.

وكان 12 ناديا من عمالقة الدوريات الأوروبية، قد أعلنت في أبريل 2021، تنظيم دوري السوبر الأوروبي المغلق مع إمكاناته التجارية الهائلة، وذلك تزامنا مع توجه الاتحاد الأوروبي الى إطلاق إصلاحات واسعة على مسابقته الكبرى دوري الأبطال.

وبعد ذلك، هدد الاتحاد الأوروبي "يويفا" ونظيره الدولي "فيفا" بفرض عقوبات وسط معارضة صاخبة من الجماهير لهذا المشروع، لاسيما في إنجلترا، ما دفع أندية أرسنال وتشلسي وليفربول ومانشستر سيتي ومانشستر يونايتد وتوتنهام إلى الانسحاب منه بعد 48 ساعة فقط على الإعلان عن المشروع.

وبعد عامين على الإعلان، بقي في الميدان العملاقان الإسبانيان ريال مدريد وبرشلونة بعد انسحاب مساندهما الوحيد يوفنتوس الإيطالي في يوليو، وذلك تحت التهديد بعقوبات طالت رئيسه السابق أندريا أنييلي الذي أوقف من قبل الاتحاد المحلي عن جميع المناصب المرتبطة باللعبة، لدوره المزعوم في قضية "مناورات الأجور".

وأشارت محكمة العدل الأوروبية إلى أن: "قواعد (فيفا) و(يويفا) التي تجعل أي مشروع جديد لكرة القدم بين الأندية يخضع لموافقتهما المسبقة، مثل دوري السوبر، وتمنع الأندية واللاعبين من اللعب في تلك المسابقات، غير قانوني".

وشدد ملخص الحكم على أنه لا يعني بالضرورة أنه يجب الترخيص لمشروع دوري السوبر في الوقت الحالي، بل يعني فقط أن الاتحادين الدولي "فيفا" والأوروبي "يويفا"، "يسيئان استخدام مركزيهما" للهيمنة في سوق كرة القدم.

وأعلنت شركة أي 22 سبورتس، الشركة التي تروج لمشروع دوري السوبر، انتصارها في هذه المعركة القانونية.

وضمن السياق ذاته، أعلن الرئيس التنفيذي للشركة برند ريكارت في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي: "لقد فزنا بالحق في المنافسة. لقد انتهى احتكار الاتحاد الأوروبي لكرة القدم. لقد تحررت كرة القدم".

ويمنع قرار المحكمة الاتحادين الدولي والأوروبي بمعاقبة الأندية التي ترغب بالمشاركة في مسابقات أوروبية أخرى.

أبرز ردود الأفعال

وجاء رد رابطة الدوري الإسباني بسرعة كبيرة على قرار المحكمة بتجديد رفضها لإقامة مشروع دوري السوبر "السوبر ليغ".

كما أصدر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" بيانا أكد فيه أنّ قرار المحكمة لا يعني الموافقة أو التصريح بإقامة ما يسمى "السوبر ليغ".

بينما قال رئيس نادي ريال مدريد الإسباني، فلورنتينو بيريز، المؤيد لقرار المحكمة: "إنه يوم استثنائي في تاريخ كرة القدم".

وعبر نادي برشلونة عن رضاه عن قرار محكمة العدل الأوروبية الذي أيد إقامة مشروع دوري السوبر الأوروبي "السوبر ليغ".

المصدر: وكالات