الكشف عن تفاصيل قرعة الأدوار الإقصائية لدوري أبطال آسيا

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم سحب قرعة الأدوار الإقصائية لدوري أبطال آسيا للموسم (2023-2024) يوم الخميس 28 ديسمبر 2023، مع الكشف عن التفاصيل الخاصة بالآلية ومواعيد المباريات.

وأوضح الاتحاد الآسيوي عبر موقعه الرسمي أنه سيتم توزيع أندية شرق وغرب آسيا على وعاءين، الأول يضم الأندية الخمسة المتصدرة لمجموعاتها في دور المجموعات من البطولة القارية، والثاني أفضل الأندية الحاصلة على المركز الثاني، وذلك حسب التالي:

منطقة الغرب

- الوعاء الأول: العين (الإمارات)، ناساف (أوزبكستان)، الاتحاد (السعودية)، الهلال (السعودية)، النصر (السعودية)

- الوعاء الثاني: نافباخور (أوزبكستان)، سيباهان (إيران)، الفيحاء (السعودية)

منطقة الشرق

- الوعاء الأول: بانكوك يونايتد (تايلاند)، يوكوهاما مارينوس (اليابان)، فينتفوريت كوفو (اليابان)، كاوازاكي فرونتال (اليابان)، بوهانغ ستيلرز (جمهورية كوريا)

- الوعاء الثاني: شاندونغ تايشان (الصين)، جيونبوك هيونداي موتورز (جمهورية كوريا)، أولسان هيونداي (جمهورية كوريا)

وقبل عملية سحب القرعة لكل منطقة، سيتم سحب ناد واحد من الوعاء الأول بشكل عشوائي ووضعه في الوعاء الثاني، من أجل الحصول على نفس عدد الأندية في كل وعاء. ويبدأ سحب القرعة بمنطقة الغرب، تليه منطقة الشرق، بدءاً من الوعاء الثاني ويليه الوعاء الأول.

وسوف يتم سحب كل ناد في الوعاء الثاني لمواجهة فريق من الوعاء الأول، مع تطبيق مبدأ حماية المجموعة على كلتا المنطقتين، أي أن الأندية التي تأهلت من نفس المجموعة لن يتم وضعها في مواجهة بعضها.

سيتم تقسيم الأندية في كل منطقة على 8 مواجهات، حيث سيلعب كل منها مباراة واحدة على أرضه ومباراة خارج أرضه، وتقام مباريات دور الـ16 (الغرب) يومي 12 و13 فبراير (الذهاب)، و19 و20 فبراير (الإياب)، في حين تقام مواجهات دور الـ16 (الشرق) يومي 13 و14 فبراير (الذهاب)، و20 و21 فبراير (الإياب).

تتأهل الأندية الثمانية الفائزة في مجموع المباراتين في دور الـ16 إلى الدور ربع النهائي، الذي تقام مبارياته أيام 4 و5 و11 و12 مارس (الغرب)، و5 و6 و12 و13 مارس (الشرق)، على أن تجري مواجهات الدور قبل النهائي يومي 16 و23 أبريل (الغرب)، و17 و24 أبريل (الشرق)، على أن يقام النهائي المرتقب من مباراتين يومي 11 و18 مايو 2024.

المصدر: "the-afc.com"