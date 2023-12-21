نداء جديد من دول البلطيق إلى اللجنة الأولمبية الدولية بشأن الرياضيين الروس

ناشدت اللجان الأولمبية لدول البلطيق (ليتوانيا ولاتفيا وإستونيا) اللجنة الأولمبية الدولية، معربين عن استيائهم من قرار اللجنة بشأن قبول الرياضيين الروس في الألعاب الأولمبية 2024.

ورأى زعماء اللجان الأولمبية في دول البلطيق أنه من الضروري أن يظهر لعامة الناس وصفا تفصيليا للإجراءات الذي سيتم استخدامها لتحديد ما إذا كان الرياضيون الروس يستوفون معايير الحياد.

وجاء في البيان المشترك:" تعرب اللجان الأولمبية الوطنية لإستونيا ولاتفيا وليتوانيا عن رفضها وعدم دعمها لقرار اللجنة التنفيذية للجنة الأولمبية الدولية بالسماح للرياضيين المحايدين الذين يحملون جوازات سفر روسية أو بيلاروسية بالمنافسة في الألعاب الأولمبية 2024".

وأضاف:"لا يتطلب الأمر سوى حادثة واحدة لتحويل الألعاب الأولمبية إلى منصة للمعركة".

وتابعوا: "دعونا نتأكد من عدم حدوث ذلك".

في 8 ديسمبر الجاري، أعلنت اللجنة الأولمبية الدولية قبول الروس والبيلاروس في الألعاب الأولمبية في باريس.

وسيكون الروس والبيلاروس قادرين على المشاركة في البطولة كرياضيين فرديين محايدين، وفي الوقت نفسه، لن يسمح للرياضيين الذين يدعمون العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، أو الذين لديهم اتصالات بالقوات المسلحة أو الأجهزة الأمنية في روسيا وبيلاروس، بالمشاركة في الألعاب.

ومن المقرر أن تقام الألعاب الأولمبية في باريس في الفترة من 26 يوليو إلى 11 أغسطس 2024.

المصدر: ltok.lt