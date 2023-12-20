"أشعر بالسعادة لتمثيل بلد أجدادي".. لاعب "أجنبي" ينضم لمنتخب سوريا (فيديو)

أعلن لاعب نادي سان لورينزو الأرجنتيني، خليل إلياس، وصول موافقة من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" على تمثيله منتخب سوريا، وسيكون حاضرا في نهائيات بطولة كأس آسيا لكرة القدم.

وقال خليل إلياس في مقطع فيديو منشور عبر حساب الاتحاد السوري لكرة القدم على موقع "فيسبوك" قال فيه: "أهل سوريا الحبيبة.. يحدثكم خليل إلياس.. أحب ان أعلمكم أني سأمثل منتخب سوريا في كأس آسيا القادمة. وأنا فخور جدا وأشعر بالسعادة البالغة لتمثيل بلد أجدادي..".

وأضاف: "أرسل لكم تحياتي وأراكم في قطر عام 2024".

ولد خليل إلياس في 25 أبريل 1996 بمدينة روساريو الأرجنتينية، ويلعب حاليا مع نادي سان لورينزو.

المصدر: "facebook/syrianfa"