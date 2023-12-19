اشتباك بين لاعبي بيراميدز وصن داونز والأمن يتدخل (فيديو)

خسر نادي بيراميدز المصري أمام ضيفه ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي (0-1) في اللقاء الذي جمعهما اليوم الثلاثاء، ضمن الجولة الرابعة لدور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم.

ويعود الفضل في انتصار الفريق الجنوب إفريقي للاعبه تيبوهو موكيانا، الذي أحرز هدف الفوز الوحيد له مبكرا في الدقيقة 17 من زمن الشوط الأول للمباراة، على استاد الدفاع الجوي.

🚀 تيبوهو موكوينا يسجل من مسافة بعيدة لـ صن داونز في مرمى بيراميدز (1-0) #دوري_أبطال_افريقياpic.twitter.com/qlpY5ONGiT — 90+ (@90PlusKora) December 19, 2023

وشهدت نهائية المباراة، التي جرت على استاد الدفاع الجوي، اشتباكات بين لاعبي الفريقين مما دفع رجال حفظ الأمن للتدخل.

الأمن يتدخل لمنع اشتباك لاعبي #بيراميدز وصن داونز



• بعد نهاية مباراتهما بدوري أبطال أفريقيا#بيراميدز_صنداونز#دوري_أبطال_أفريقيا



pic.twitter.com/Aw1vsthX2L — Shasha Sports (@Shasha_Sports) December 19, 2023

اشتباكات بين لاعبي بيراميدز وصنداونز بعد صافرة النهايةpic.twitter.com/cQMBGMCyIq — Yallakora (@Yallakoranow) December 19, 2023

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ومني نادي بيراميدز بالهزيمة الثانية في الموسم الحالي للبطولة القارية، مقابل انتصار وتعادل، وتراجع إلى المركز الرابع الأخير في جدول ترتيب المجموعة الأولى (A) برصيد أربع نقاط.

بينما حقق نادي ماميلودي صن داونز انتصاره الثاني في النسخة الحالية للبطولة، مقابل تعادل وخسارة، ليرفع رصيده إلى 7 نقاط، ويتقدم إلى المركز الثاني على سلم الترتيب بفارق الأهداف خلف المتصدر مازيمبي الكونغولي، الذي تغلب بدوره بهدفين من دون رد على ضيفه نواذيبو الموريتاني، صاحب المركز الثالث برصيد 4 نقاط.

المصدر: RT